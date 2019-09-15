Bakan Selçuk'tan 'okul zili' tavsiyesi

Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, makamında çalıştığı sırada çekilen videoyu paylaştı. Videoda, Bakan Selçuk’un okul ziliyle çalan telefonuna bakması yer alıyor. Bakan Selçuk, videoyu, "Çocukların okul zilini telefon zili yaptım. Her çaldığında yanımda çocuklar koşuyor, beraber teneffüse çıkıyoruz sanki. Tavsiye ederim güzel oluyor" notuyla paylaştı. Paylaşım büyük beğeni topladı.