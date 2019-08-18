Bakan Selçuk, Instagram hesabından, "#çokokuyancokgeziyor" etiketiyle Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Liseliler çok okuyor çok geziyor" okuma kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Gençlerle beraber at bindiği fotoğrafına da yer veren Selçuk, mesajında şunları kaydetti:

"Gençlerimize 'kitap okuyun biz de sizi tatile gönderelim' demiştik. Konya, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon, Gaziantep, Kırıkkale ve Erzurum'dan öğrencilerimiz şu an Karadeniz Gençlik Kampı'nda tatildeler. Katılım gösteren öğrencilerimizin tamamını kamplar müsait oldukça göndereceğiz. Ben de sabah çocukların yanlarındaydım. Fotoğraf bu sabahtan. Okumuşlar biz de gezdik hem de atla."

(AA)