Bakan Selçuk'tan 'Kayıt parası' açıklaması: Söz konusu değil

Ara tatil konusuna da değinen Milli Eğitim Bakanı Selçuk "Veli için 180 iş günü değişmedikçe büyük bir değişim yok. Diyoruz ki çocuklarımız bu tatilde şunları şunları yapabilir. Çocuklarımızın akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, duygusal gelişimlerinin de desteklenmesi için bu tatili fırsat bilmek istiyoruz. Bu, kalıcı bir sistemdir. Yazın okullar tatil olduğunda veliler çalışırken çocuk nasıl boşta kalıyorsa dönem içinde de aynı." ifadelerini kullandı.



BAĞIŞ TALEBİ TARTIŞMALARI

Veli şikayetleriyle ilgili İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde masalar oluşturulduğunu kaydeden Bakan Selçuk 'Velilerimiz 'vermek istemiyorum' dediğinde 'kaydınızı yapmıyoruz' durumu söz konusu değil, yasal olarak bu mümkün değil. Tek bir velimiz okula kayıt olamıyorsa çözümü için ne gerekiyorsa yaparız. İlçe ve il milli eğitim müdürlükleri bu konuda masalar oluşturdu'