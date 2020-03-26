26 Mart 2020 Perşembe 16:14:46 | Son Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 16:22:58
Bakan Selçuk'tan flaş LGS açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "LGS kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak."
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