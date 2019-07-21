Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, barınaktan sahiplendiği Pergel’i bakanlık bahçesinde besleyeceklerini duyurmasının ardından konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk, okul bahçelerinde hayvan besleme çağrısını da yineledi.

Resmi Instagram ve Twitter hesaplarından bir paylaşım yapan Bakan Selçuk, Pergel’i barınaktan alıp bakanlığın bahçesine götürdüklerini ve okulların da böyle bir girişimde bulunabilmesi için bir kampanya çalışmasını başlattıklarını belirtti.

“İKİSİ ARASINDA SEVGİ KADAR FARK VAR”

Bazı kesimlerce “Bir bu mu kaldı?” şeklinde gösterilen tepkilere de yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları kaydetti:

“Emin olun müfredattaki kitaplara hayvan sevgisini anlatan bir paragraf koymakla, okul bahçesine isteyen çocuğun sevebileceği, su verebileceği, günaydın diyebileceği bir can koymak arasında sevgi kadar büyük bir fark var.”

“MÜTHİŞ BİR GÖNÜLLÜLÜK HAREKETİ”

Okullarının bahçelerine hayvanları misafir eden yönetici ve öğretmenlerin fotoğraflarını kendileriyle paylaştıkça bunun müthiş bir gönüllülük hareketi olduğunu gördüğünü ifade eden Selçuk, “İnşallah okullar açıldığında her okulumuzda hayvan dostlarımızı görmek dileğiyle...” sözlerini kullandı.

İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un o paylaşımı…

