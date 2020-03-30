Bakan Selçuk'tan flaş LGS açıklaması: 7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, "7 Haziran 2020 LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız." açıklamasını yaptı.



Bakan Selçuk'un açıklaması şöyle:

"7 Haziran 2020 LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan’da yayımlayacağız.Her şey planlanıyor ve yapılıyor."