Bakan Selçuk'tan flaş LGS açıklaması: 7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik yapacağız
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 7 Haziran'da uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvurularının koronavirüs önlemleri kapsamında otomatik yapılacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, "7 Haziran 2020 LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız." açıklamasını yaptı.
Bakan Selçuk'un açıklaması şöyle:
"7 Haziran 2020 LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan’da yayımlayacağız.Her şey planlanıyor ve yapılıyor."
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