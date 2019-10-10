AZUEF İÜYÖS ek kontenjan kılavuzu yayınlandı: AZUEF İÜYÖS ek kontenjan kayıtları ne zaman?

AZUEF İÜYÖS ek kontenjan kayıtları ne zaman? merak ediliyor. AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ ne göre “Fakülteye kayıt yaptıracak öğrencilerin varsa fakültedeki (AUZEF) önceki kayıtlarını sildirmeleri gerekiyor. Önceki kayıtlarını sildirmeden, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin eski kayıtları hangi yarıyılda olursa olsun silinir ve yeni kayıtları geçerli sayılıyor. AZUEF İÜYÖS ek kontenjan kılavuzu yayınlandı. AZUEF İÜYÖS ek kontenjan kayıtları ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

AZUEF İÜYÖS EK KONTENJAN KAYITLARI NE ZAMAN?

14 Ekim 2019 – 18 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleşecektir. İ.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu “Türkçe Yeterlilik Dil Sınavı” ise 24 Ekim 2019 tarihinde saat 10.00'da yapılacak.



AZUEF İÜYÖS EK KONTENJAN KAYITLARI NASIL YAPILIR?

1. Adım: Online kayıt işlemi

“https:/aksis.istanbul.edu.tr/” adresinden “Hesap Oluştur” sekmesini tıklayınız. Formda gerekli alanları doğru bir şekilde doldurunuz. (“Kullanıcı adı” ve ”Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısı” e-posta adresinize gönderileceği için bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olunuz.) Mail adresinize gönderilen Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısına tıklayarak hesabınızı aktifleştiriniz.

2. Adım: Referans Numarası Öğrenme ve Ödeme İşlemleri

https:/aksis.istanbul.edu.tr/ adresinden kullanıcı adınız ve şifreniz ile sisteme giriş yaparak temin ettiğiniz referans numarası ile ödemenizi Halkbank Şube/ATM’lerinden ya da AKSİS sistemi üzerinden online yapabilirsiniz.

Referans numarasını öğrenmek için AKSİS öğrenci otomasyon sistemine giriş yaptıktan sonra Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ni tıklayınız.

Sol menüdeki “Harç Bilgileri” kısmından Referans numaranızı ve ödeme miktarınızı görebilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan “Ödeme Yap” butonunu tıklayınız. Karşınıza gelecek ekranda ilgili alanları doldurarak online ödeme işlemini yapabilirsiniz.

3. Adım: Evrak Gönderimi

Adaylar, aşağıda belirtilen evrakları kayıt tarihleri içerisinde fakülteye elden ya da kargo yolu ile ulaştırmalıdır.

1. DENKLİK BELGESİ: Lise diploması denklik belgesinin noter onaylı “ASLI”.

2. PASAPORT: Pasaport fotokopisi.

3. PASAPORT TERCÜMESİ: Pasaportun Noter Onaylı Türkçe Tercümesinin “ASLI”.

4. SONUÇ BELGESİ: İÜYÖS sonuç belgesinin çıktısı.

5. FOTOĞRAF: 1 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflarınızın arkasına adınızı soyadınızı ve TC kimlik/pasaport numaranızı yazmayı unutmayınız)

6. BANKA DEKONTU: Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu (Ödemeler, AKSİS Öğrenci Otomasyon Sisteminden alınan Referans Numarası ile Halkbankasına yatırılmalıdır.)

7. DENKLİK BELGESİ KAYIT TARİHİNDEN SONRA HAZIRLANACAK ADAYLAR İÇİN: Kendisinin doldurduğu TAAHHÜTNAME (Kılavuzun sonunda ek olarak yer almaktadır.)

ADAYLARIN DİKKATİNE!

• Eksik evrak ile kayıt yapılmaz.

• Belirlenen tarihler arasında evrak göndermeyen adaylar herhangi

bir hak iddia edemezler.

• Faks, e-mail yoluyla gönderilen evraklar kabul edilmez.

• Evrakının “ORJİNALİNİ” ya da evrak istenilmediği halde evrak gönderen, öğrencilerin gönderdiği evraklardan fakültemiz sorumlu olmayacaktır.

• Kesin kayıt için sahte veya tahrif edilmiş (üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmış) evrak kullanan veya İÜYÖS giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi Üniversiteden ayrılmışsa kendisine verilen diploma dâhil tüm evraklar iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri geri ödenmez.

• İÜYÖS Sınavı ile fakülteyi kazanan öğrenci adaylarının İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan “Türkçe Yeterlilik Sınavına” girip geçer not almış olmaları gerekmektedir. (Sınavı geçemeyen öğrencilerin kayıt işlemleri gerçekleştirilir; ancak yeterlilik belgelerini İÜ Yabancı Diller Yüksekokuluna teslim edene kadar, ders seçim işlemleri yapılmaz.)