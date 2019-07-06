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06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:35:12 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:36:26

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları 2019

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ve İkinci Üniversite olan AUZEF öğrencileri tarafından merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavları bugün ve yarın 4 oturum halinde gerçekleştirilecek. 6-7 Temmuz 2019 tarihli İÜ AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Bitirme) Sınavı öğrencilerin tercih ettiği sınav merkezlerinde merkezi sistemle sınavların akademik takvimde belirlenen tarih ve saatte bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı ve gözetimli olarak yüz yüze yapılıyor. Açık Öğretim Fakültelerinden birisi olan İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçlarının duyurulacağı tarih de merak konusu oldu. AUZEF sınav sonuçları hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm detaylar...

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları 2019 araştırmaları yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. İÜ AUZEF 2019 -AUZEF Sınavları cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda yapılacak. İstanbul Üniversitesi AUZEF Sınavları, Türkiye genelinde fakülte tarafından belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. AUZEF sınav sonuçlarının duyurulacağı tarih tüm AUZEF öğrencileri tarafından merak ediliyor. AUZEF sınav sonuçları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilrsiniz. 

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 
AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 

AUZEF BAHAR FİNAL SINAVLARI 
AUZEF Bahar dönemi final sınavları 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 

İÜ AUZEF 2019 -AUZEF Sınavları cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleşecek. İstanbul Üniversitesi AUZEF Sınavları, Türkiye genelinde fakülte tarafından belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak. 

Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilir. Hangi dersin hangi oturumda olacağı ölçme ve değerlendirme birimince ilgili bölümün dönem dersleri dikkate alınarak hazırlanır. 

6-7 Temmuz 2019 tarihli İÜ AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Bitirme) Sınavı öğrencilerin tercih ettiği sınav merkezlerinde merkezi sistemle “sınavların akademik takvimde belirlenen tarih ve saatte bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı” ve gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Açık Öğretim Fakültelerinden birisi olan İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavlarının tarihleri daha önce sınav takvimi olarak üniversite tarafından açıklanmıştı.

AUZEF HAKKINDA
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarının faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren uzaktan öğretim, 2011 yılından itibaren de açıköğretim kapsamında programlara öğrenci kabul eden AUZEF, bu yönüyle Türkiye'deki tek açık ve uzaktan öğretim hizmeti veren fakültedir.

2018 yılı itibariyle AUZEF bünyesinde 19 Lisans, 17 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 23'ü Açıköğretim, 18'i AUZEF'e bağlı Uzaktan Öğretim, 2'si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Öğretim programıdır.
AUZEF tüm öğrencilerine dünyanın her yerinde, internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

"Sınavsız İkinci Üniversite" kapsamında, yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında okuyan/mezun olan tüm öğrenciler lisans veya ön lisans açıköğretim programlarına, ön lisans programlarında okuyan/mezun olan tüm öğrenciler ise ön lisans açıköğretim programlarına kayıt yaptırabilirler.

AUZEF Mobil uygulamasıyla zaman ve mekandan bağımsız olarak, öğrencilerimiz ders materyallerine erişim sağlayabilirler.

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