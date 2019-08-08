AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? UZEF sınav sonucu sorgulama sayfası

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonucu sorgulama sayfası arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri bütünleme sınavına girerek kaldığı derslerden geçme şansını değerlendiren öğrenciler için heyecanlı bekletiş sona erdi. AUZEF öğrencilerin heyecanla beklediği AUZEF sınav sonucu sorgulama sayfası erişime açıldı.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinden 3-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen bütünleme sınavına girenler sonuçlarını bugün itibari ile öğrenebiliyor. AUZEF sınav sonuçları kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptıktan sonra görülebiliyor. AUZEF bütünleme sınavı (2019 Yılı İÜ AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu Telafi Sınavı) sorgulama sayfasına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

AUZEF sınav sonuçları sinav.istanbul.edu.tr adresinden giriş yaparak görebilirler.

AUZEF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Mezuniyete Üç Ders Sınavı ise 7 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşecek.

AUZEF NEDİR?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, öğrencilerine dünyanın neresinde olursa olsunlar internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartlarında öğrenim görme ve mezun olma fırsatı sunuyor. AUZEF öğrencileri, İstanbul Üniversitesinde örgün öğretimde okuyan öğrencilerin yararlandığı bütün imkânlardan faydalanabiliyor.