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03 Aralık 2019 Salı 15:30:11 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 15:31:27

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi'nin açık ve uzaktan eğitim fakültesi olan AUZEF'te ilk vize sınavları 23 Kasım ve 24 Kasım tarihlerinde gerçekleşti. Sınava giren adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. AUZEF sınav sonuçlarına ilişkin İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklama haberimiz içerisinde yer alıyor...

AUZEF sınav sonuçları merakla bekleniyor. AUZEF öğrencileri ilk sınavları olan vize sınavlarına geçtiğimiz hafat sonu 23 Kasım ve 24 Kasım tarihlerinde girdiler. Sınava giren öğrenciler heyecanla sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.  AUZEF sınav sonuçlarına ilişkin İstanbul Üniversitesi'nden açıklama yapıldı. AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtı haberimizde..

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2019-2020 AUZEF sınav takvimine göre ara sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre "Sınav sonuçlarının ilanı için Ölçme Değerlendirme Birimimiz aralıksız mesai yapmaktadır. Bir aksilik çıkmazsa yarın (04 Aralık çarşamba günü) sonuçlarınız ilan edilecektir." dedi.

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
 

AUZEF SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

AUZEF sonuçları, öğrenme yönetim sistemi (açıköğretim öğrencileri için https://acikogretim.istanbul.edu.tr , uzaktan öğretim öğrencileri için http://ue.istanbul.edu.tr ) üzerinden açıklanıyor. Öğrenciler, Öğrenci Otomasyon Sistemi'ne (AKSİS) giriş yaparak sol sütundaki "SINAVLARIM" sekmesini takip ederek notlarına ulaşabilecek. 

AUZEF SINAV TARİHLERİ  

AUZEF ara sınavları 23 Kasım ve 24 Kasım tarihleri aralığında yapıldı.

Güz dönemi final sınavları ise 11 Ocak ve 12 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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