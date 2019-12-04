AUZEF sınav sonuçları 2019: AUZEF sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçları 2019 açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. 23-24 Kasım tarihlerinde gerçekleşen AUZEF sınavının sonuçları bugün erişime açılacak. AUZEF Dekanı Levent Şahin sonuçların çarşamba günü açıklanacağını duyurmuştu. Öğrenciler sonuçların bugün saat kaçta açıklanacağını öğrenmek istiyor.

AUZEF SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı henüz belli değil. AUZEF Dekanı Levent Şahin yaptığı açıklamada "Sınav sonuçlarının ilanı için Ölçme Değerlendirme Birimimiz aralıksız mesai yapmaktadır. Bir aksilik çıkmazsa iki gün sonra yani çarşamba günü sonuçlarınız ilan edilecektir." diye belirtti. Yani sonuçlar 4 Aralık Çarşamba günü açıklanacak. Fakat sonuç saatine ilişkin net bir açıklama henüz yok. Sonuçların öğlen saatlerinde açıklanması bekleniyor.

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AUZEF SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

AUZEF sonuçları, öğrenme yönetim sistemi (açıköğretim öğrencileri için https://acikogretim.istanbul.edu.tr , uzaktan öğretim öğrencileri için http://ue.istanbul.edu.tr ) üzerinden açıklanıyor. Öğrenciler, Öğrenci Otomasyon Sistemi'ne (AKSİS) giriş yaparak sol sütundaki "SINAVLARIM" sekmesini takip ederek notlarına ulaşabilecek.

AUZEF SINAV TARİHLERİ 2020

AUZEF ara sınavları 23 Kasım ve 24 Kasım tarihleri aralığında yapıldı.

Güz dönemi final sınavları ise 11 Ocak ve 12 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.