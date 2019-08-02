AUZEF sınav giriş belgesi nereden alınır? AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı merak ediliyor. On binlerce AUZEF öğrencisi bütünleme sınavını heyecanla bekliyor. 2019’da Bahar dönemi yarıyıl sonu telafi sınavına girecek adaylar sınava giriş belgesini nereden çıkarabileceğini araştırıyor. Erişime açılan AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranından giriş belgesinin çıktısı alınabiliyor. AUZEF bütünleme sınava girecek adaylar, AKSİS sistemi üzerinden giriş belgesini görüntüleyebiliyor. AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranına haberimiz içerisinden erişim sağlanabiliyor.

AUZEF sınav giriş belgesine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF bütünleme sınavı (2019 Yılı İÜ AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu Telafi Sınavı) 3-4 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak. Mezuniyete Üç Ders Sınavı ise 7 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşecek.

AUZEF NEDİR?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, öğrencilerine dünyanın neresinde olursa olsunlar internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartlarında öğrenim görme ve mezun olma fırsatı sunuyor. AUZEF öğrencileri, İstanbul Üniversitesinde örgün öğretimde okuyan öğrencilerin yararlandığı bütün imkânlardan faydalanabiliyor.