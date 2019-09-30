AUZEF kayıt yenileme dönemi uzatıldı: AUZEF kayıt yenileme son günü ne zaman?

  • Bist 100
    105376
  • Dolar
    5,6521
  • Euro
    6,1594
  • Altın
    269,3980
İstanbul
18 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Masterchef Bahri Papila kimdir? Masterchef Bahri Papila nereli, kaç yaşında? Masterchef Bahri Papila kimdir? Masterchef Bahri Papila nereli, kaç yaşında?
Avusturya’da Sebastian Kurz’un ikinci zaferi Avusturya’da Sebastian Kurz’un ikinci zaferi
Hülya Avşar'dan gösteri maçı Hülya Avşar'dan gösteri maçı
MEB'den "yapay zeka" atağı: Okullarda eğitimi verilecek MEB'den "yapay zeka" atağı: Okullarda eğitimi verilecek
İnanılmaz anlar! Kazadan sonraki sorusu şoke etti İnanılmaz anlar! Kazadan sonraki sorusu şoke etti
Türk oğlu Türk, Tatar oğlu Tatar’ım" diyen KKTC Başbakanı: Başkan Erdoğan bize cesaret veriyor Türk oğlu Türk, Tatar oğlu Tatar’ım" diyen KKTC Başbakanı: Başkan Erdoğan bize cesaret veriyor
THY görevlisi, deprem sırasında yolcuyu böyle korudu THY görevlisi, deprem sırasında yolcuyu böyle korudu
25 yıllık çocuk hasreti PRP'yle son buldu 25 yıllık çocuk hasreti PRP'yle son buldu
Adalet Bakanlığı sözleşmeli mühendis alımı başvuruları ne zaman? Adalet Bakanlığı mühendis alımı şartları neler? Adalet Bakanlığı sözleşmeli mühendis alımı başvuruları ne zaman? Adalet Bakanlığı mühendis alımı şartları neler?
THY görevlisi, deprem sırasında yolcuyu böyle korudu THY görevlisi, deprem sırasında yolcuyu böyle korudu
Kazadan sonraki sorusu şoke etti Kazadan sonraki sorusu şoke etti
Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama
OGM alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM alımı sonuçları sorgulama sayfası sizlerle OGM alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM alımı sonuçları sorgulama sayfası sizlerle
Yenibosna’da silahlı saldırı; 2 yaralı Yenibosna’da silahlı saldırı; 2 yaralı
Yeni Ekonomi Programı açıklandı! Kamuda yeni dönem... Yeni Ekonomi Programı açıklandı! Kamuda yeni dönem...
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal: Yerlileşme seferberliğinin devamı gelecek TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal: Yerlileşme seferberliğinin devamı gelecek
Aziz Yıldırım: Her parmağını kaldıran tehdit mi ediyor?! Aziz Yıldırım: Her parmağını kaldıran tehdit mi ediyor?!
MGK, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı MGK, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
Taksim'de bıçaklanarak öldürülen İTÜ'lü gencin katillerine istenen ceza belli oldu Taksim'de bıçaklanarak öldürülen İTÜ'lü gencin katillerine istenen ceza belli oldu
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ezber bozan çıkış: Büyük deprem yok, intikam alıyorlar... Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ezber bozan çıkış: Büyük deprem yok, intikam alıyorlar...
The Times yazdı: Öldürülmesinin ardından yatan sebep... The Times yazdı: Öldürülmesinin ardından yatan sebep...
BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 1 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 1 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında
Hatay'da kamyonetin çarptığı 1. buçuk yaşındaki bebek öldü Hatay'da kamyonetin çarptığı 1. buçuk yaşındaki bebek öldü
Galatasaray'a Falcao için çılgın teklif Galatasaray'a Falcao için çılgın teklif

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Eylül 2019 Pazartesi 14:13:24 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 14:15:20

AUZEF kayıt yenileme dönemi uzatıldı: AUZEF kayıt yenileme son günü ne zaman?

AUZEF kayıt yenileme uzatıldı mı? AUZEF kayıt yenileme son günü ne zaman? sorularının yanıtı AUZEF öğrencileri tarafından merak ediliyor. AUZEF kayıt yenileme dönemi 27 Eylül'de sona erecekti. Ancak AUZEF tarafından yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı kayıt yenileme işlemleri, deprem sonrası oluşan sistem aksaklıları nedeniyle uzatıldı. AUZEF kayıt yenileme işlemlerini henüz tamamlamamış olan öğrenciler, kayıt yenileme işlemini ne zamana kadar ve nasıl yapacaklarını merak ediyor. AUZEF kayıt yenileme süreci ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

AUZEF kayıt yenileme dönemi devam ediyor.  AUZEF kayıt yenileme dönemi 27 Eylül'de sona erecekti. Ancak AUZEF tarafından yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı kayıt yenileme işlemleri, deprem sonrası oluşan sistem aksaklıları nedeniyle uzatıldı. Peki, AUZEF kayıt yenileme ne zamana uzatıldı? AUZEF kayıt yenileme son günü ne zaman? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

AUZEF KAYIT YENİLEME SON GÜNÜ NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim öğretim yılı kayıt yenileme işlemleri, deprem sonrası oluşan sistem aksaklıları nedeniyle 4 Ekim 2019 saat 23:59’a kadar uzatılmıştır. Öğrenciler belirtilen gün ve saate kadar kayıt yenileme işlemlerini tamamlayabilecek.

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AUZEF’te “Kayıt Yenileme” işlemleri ilgili öğretim yılının Güz ve Bahar Yarıyılı başlangıçlarında AUZEF e kayıtlı mevcut öğrenciler için gerçekleştirilir. 

2019-2020 eğitim öğretim yılı yeni kayıtlı öğrenciler ders seçimi için herhangi bir işlem yapmayacaktır. Tüm öğrencilerimizin dersleri fakülte tarafından otomatik seçilecektir. 

Eğitim-Öğretim başlangıç tarihi 07.10.2019 olup ilgili tarihten itibaren kaydını yenilemiş olan öğrenciler ders notlarına ulaşabilecektir. 

KAYIT YENİLEME İŞLEM ADIMLARI 

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödeme İşlemi 

Kayıt yenileyecek öğrenciler 23.09.2019 – 27.09.2019 tarihleri arasında Halkbank ATM ve Şubelerinden referans numarası ile ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden Kredi Kartı ile ödeme işlemlerini gerçekleştirmelidir. Katkı payı/Öğrenim ücreti ödeme işlemini tamamlayan öğrencilerin dersleri fakülte tarafından otomatik seçilecektir. İlgili adımlar sonrası öğrencilerin kaydı yenilenecek ve ders seçimlerinin ardından öğrencilik Statüleri “Devamlı Öğrenci” olacaktır.

AUZEF DERS EKLEME – BIRAKMA İŞLEMLERİ

Yeni kayıt olmuş veya kaydını yenilemiş olan tüm öğrencilerimize ders seçimi işleminin gerçekleşmesinin ardından SMS ile bilgi verilecektir. 

AKSİS sistemine kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaparak Öğrenim Bilgileri sekmesinden Dönem Dersleri ve Sınavları butonuna tıklayarak bu dönem tarafınıza seçilmiş dersleri görebilirsiniz.
Öğrencilerin derslerini kontrol etmeleri ve eksik-fazla gördüğü dersleri çözüm merkezi (https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ ) üzerinden tarafımıza bildirmeleri gerekmektedir. Ders seçimi ile ilgili sorumluluk öğrenciye aittir.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ