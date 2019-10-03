AUZEF kayıt yenileme dönemi devam ediyor: AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AUZEF kayıt yenileme dönemi sürüyor. 27 Eylül'de sona ermesi beklenen AUZEF kayıt yenileme dönemi uzatılmıştı. AUZEF, 2019-2020 eğitim öğretim yılı kayıt yenileme işlemleri, deprem sonrası oluşan sistem aksaklıları nedeniyle 4 Ekim 2019 saat 23:59'a kadar uzatıldığını duyurmuştu. AUZEF kayıt yenileme işlemini henüz yapmamış olan öğrenciler kayıt işlemlerini nereden ve nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor. AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? sorusu arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. AUZEF kayıt yenileme, ders ekleme-bırakma işlemleri ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AUZEF’te “Kayıt Yenileme” işlemleri ilgili öğretim yılının Güz ve Bahar Yarıyılı başlangıçlarında AUZEF e kayıtlı mevcut öğrenciler için gerçekleştirilir. 2019-2020 eğitim öğretim yılı yeni kayıtlı öğrenciler ders seçimi için herhangi bir işlem yapmayacaktır. Tüm öğrencilerin dersleri fakülte tarafından otomatik seçilecektir. Eğitim-Öğretim başlangıç tarihi 07.10.2019 olup ilgili tarihten itibaren kaydını yenilemiş olan öğrenciler ders notlarına ulaşabilecektir.

KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödeme İşlemi

Kayıt yenileyecek öğrenciler Halkbank ATM ve Şubelerinden referans numarası ile ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden Kredi Kartı ile ödeme işlemlerini gerçekleştirmelidir. Katkı payı/Öğrenim ücreti ödeme işlemini tamamlayan öğrencilerin dersleri fakülte tarafından otomatik seçilecektir. İlgili adımlar sonrası öğrencilerin kaydı yenilenecek ve ders seçimlerinin ardından öğrencilik Statüleri “Devamlı Öğrenci” olacaktır.

AUZEF DERS EKLEME – BIRAKMA İŞLEMLERİ

Yeni kayıt olmuş veya kaydını yenilemiş olan tüm öğrencilerimize ders seçimi işleminin gerçekleşmesinin ardından SMS ile bilgi verilecektir.

AKSİS sistemine kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaparak Öğrenim Bilgileri sekmesinden Dönem Dersleri ve Sınavları butonuna tıklayarak bu dönem tarafınıza seçilmiş dersleri görebilirsiniz.

Öğrencilerin derslerini kontrol etmeleri ve eksik-fazla gördüğü dersleri çözüm merkezi (https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ ) üzerinden tarafımıza bildirmeleri gerekmektedir. Ders seçimi ile ilgili sorumluluk öğrenciye aittir.