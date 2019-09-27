AUZEF kayıt yenileme dönemi bugün bitiyor! İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AUZEF kayıt yenileme bugün sona eriyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. AUZEF öğrencileri kayıt yenileme işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını öğrenmek istiyor. AUZEF kayıt yenileme işlemleri 23 Eylül'de başlamıştı. AUZEF kayıt yenileme süreci, AUZEF tarafından yayınlanan 2019 -2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme Duyurusu kapsamında yer aldı. AUZEF’te “Kayıt Yenileme” işlemleri ilgili öğretim yılının Güz ve Bahar Yarıyılı başlangıçlarında AUZEF e kayıtlı mevcut öğrenciler için gerçekleştiriliyor.

AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILIR?

AUZEF kayıt yenileme işlemleri, bugün (27 Eylül 2019) tarihinde sona eriyor.

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AUZEF’te “Kayıt Yenileme” işlemleri ilgili öğretim yılının Güz ve Bahar Yarıyılı başlangıçlarında AUZEF e kayıtlı mevcut öğrenciler için gerçekleştirilir.

2019-2020 eğitim öğretim yılı yeni kayıtlı öğrenciler ders seçimi için herhangi bir işlem yapmayacaktır. Tüm öğrencilerimizin dersleri fakülte tarafından otomatik seçilecektir.

Eğitim-Öğretim başlangıç tarihi 07.10.2019 olup ilgili tarihten itibaren kaydını yenilemiş olan öğrenciler ders notlarına ulaşabilecektir.

KAYIT YENİLEME İŞLEM ADIMLARI

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödeme İşlemi

Kayıt yenileyecek öğrenciler 23.09.2019 – 27.09.2019 tarihleri arasında Halkbank ATM ve Şubelerinden referans numarası ile ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden Kredi Kartı ile ödeme işlemlerini gerçekleştirmelidir. Katkı payı/Öğrenim ücreti ödeme işlemini tamamlayan öğrencilerin dersleri fakülte tarafından otomatik seçilecektir. İlgili adımlar sonrası öğrencilerin kaydı yenilenecek ve ders seçimlerinin ardından öğrencilik Statüleri “Devamlı Öğrenci” olacaktır.

AUZEF DERS EKLEME – BIRAKMA İŞLEMLERİ

Yeni kayıt olmuş veya kaydını yenilemiş olan tüm öğrencilerimize ders seçimi işleminin gerçekleşmesinin ardından SMS ile bilgi verilecektir.

AKSİS sistemine kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaparak Öğrenim Bilgileri sekmesinden Dönem Dersleri ve Sınavları butonuna tıklayarak bu dönem tarafınıza seçilmiş dersleri görebilirsiniz.

Öğrencilerin derslerini kontrol etmeleri ve eksik-fazla gördüğü dersleri çözüm merkezi (https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ ) üzerinden tarafımıza bildirmeleri gerekmektedir. Ders seçimi ile ilgili sorumluluk öğrenciye aittir.

2017, 2018 ve 2019 yıllarında AUZEF’e kayıt yaptırmış öğrenciler ders bırakma işlemi yapamaz.