AUZEF ikinci üniversite kayıt tarihleri 2020, İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite kayıt işlemleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, ikinci üniversite kayıtları öğrenci adayları tarafından merak ediliyor. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Fakülteye “Sınavsız İkinci Üniversite” kapsamında kayıt yaptıracak adayların kayıt işlemleri yayınlanan kılavuzdaki esaslar doğrultusunda yapılacak.

AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2020

Fakülte Başvuru ve Kayıt İşlemleri, 02 Eylül 2019 - 30 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleşecektir.

AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE KİMLER BAŞVURABİLİR?

1- ÖSYM tarafından öğrenci yerleştirilen üniversitelerde halen öğrenci ya da bu üniversitelerden mezun olanlar (yabancı uyruklu olanlar da dâhil),

2- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup mezuniyetlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından (YÖK) Denklik Belgesi ile belgeleyenler, Sınavsız ikinci üniversite kapsamında fakülteye başvurabiliyor.

AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE KİMLER BAŞVURAMAZ?

ÖSYM tarafından öğrenci yerleştirilen üniversitelerin önlisans/lisans düzeyindeki programlarında aktif/pasif kaydı veya mezuniyeti bulunmayanlar,

1- YÖK denkliği olmayan (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanlar için),

2- İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde kaydı bulunan öğrenciler (mezun statüsüne sahip olanlar başvuru yapabilir), İkinci üniversite kapsamında başvuruda bulunamaz

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ

1. Adım: Hesap Oluşturma: http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden “Hesap Oluştur” sekmesini tıklayınız. Formda gerekli alanları doğru bir şekilde doldurunuz. (“Kullanıcı adı” ve ”Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısı” e-posta adresinize gönderileceği için bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olunuz.) Mail adresinize gönderilen Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısına tıklayarak hesabınızı aktifleştiriniz.

2. Adım: Sisteme Giriş ve Profil Güncelleme: http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden sisteme belirlediğiniz parola ile giriş yapınız. Sol menüde bulunan “Profil” seçeneğini tıklayarak fotoğraf, özel durum ve iletişim bilgilerinizi düzenleyiniz. Bilgilerinizin eksiksiz ve doğru olduğundan emin olunuz. Yüz hatlarınızın belli olduğu (vesikalık) bir fotoğraf yükleyiniz.

3. Adım: Program Tercihi ve Başvuru:

1- YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan adayların mezun oldukları ya da halen eğitim aldıkları fakülteleri ile iletişime geçerek eğitim bilgilerini YÖKSİS’e işletmeleri gerekmektedir.

2- Önlisans öğrencileri/mezunları sadece ÖNLİSANS programlarına başvuru yapabilir.

3- Lisans öğrencileri/mezunları ÖNLİSANS VE LİSANS programlarına başvuru yapabilir.

4- Program tercihinde bulunurken doğru programı tercih ettiğinizden emin olunuz. Başvurusu gerçekleşen adayların başvurularına onay verildikten sonra program değişikliği yapılamaz.

5- ÖSYM tarafından öğrenci yerleştirilen üniversitelerin önlisans/lisans düzeyindeki programlarında kayıtlı/mezun olanlar, kayıtlı/mezun oldukları aynı programa, (Örneğin İktisat programı öğrencileri/mezunları, İktisat programına) kayıt yaptıramazlar. Başvuru işlemi için ana sayfasındaki “İkinci Üniversite Başvuru” linkini tıklayınız.



YÖKSİS’ TE BİLGİLERİ BULUNAN ADAYLARIN; Eğitim bilgileri ekrana otomatik olarak gelecektir. Adaylar, bilgilerinin doğruluğunu kontrol ettikten sonra “Kullan” butonunu tıklayarak ilerlemelidir.(1.görsel) (Birden fazla programdan mezun ya da öğrenci olan adayların başvuruda bulunurken kullanmak istedikleri programı seçerek ilerlemeleri gerekmektedir.) Tercih edilen program kısmından “Başvurmak İstenilen Programı” seçiniz, “Kaydet” butonuna tıklayınız.

YÖKSİS’TE EĞİTİM BİLGİLERİ BULUNMAYAN ADAYLAR; “Eğitim Bilgilerini” mezunu ya da öğrencisi olduğu üniversite ile görüşüp YÖKSİS’e aktarması gerekmektedir.

4. Adım: Referans Numarası Öğrenme ve Online Ödeme İşlemleri

Başvurusu onaylanan adaylara ödeme yapacakları “Referans Numarası” SMS ile gönderilecektir. Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden ya da Sanal Postan ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Başvurunuz onayladıktan sonra referans numaranızı AKSİS öğrenci otomasyon sistemi üzerinden öğrenmek için, “Kullanıcı Adı” ve “Parola” ile aksis.istanbul.edu.tr adresine giriş yaptıktan sonra “Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)”ni tıklayınız.

Sol menüdeki “Harç Bilgileri” kısmından referans numaranızı ve ödeme miktarınızı görebilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan “Ödeme Yap” butonunu tıklayınız. Karşınıza gelecek ekranda ilgili alanları doldurarak online ödeme işlemini yapabilirsiniz.

5. Adım: Kesin Kayıt İşlemi: Ödeme işlemini gerçekleştiren adayların kayıt işlemleri en kısa sürede gerçekleşecektir. Kayıt durumunuzu AKSİS otomasyon sistemi “Özlük Bilgileri” kategorisinde “Birim Bilgileri” başlığı altındaki “Statü” alanından kontrol edebilirsiniz. Statünüz “Kayıt Yenilemedi” ise kayıt işleminiz tamamlanmış olup Fakültemiz tarafından yapılacak olan otomatik ders seçimi işleminden sonra statünüz “Devamlı Öğrenci” olarak güncellenecek ve kaydınız aktif hale gelecektir.

Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda farklı bir üniversitede ikinci bir eğitim gören öğrencilerden Materyal/Öğrenim ücretlerine ek olarak 35,5 TL katkı payı alınmaktadır.