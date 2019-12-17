AUZEF final sınav tarihleri merak ediliyor. AUZEF öğrencileri "AUZEF final sınav tarihi ne zaman? AUZEF finalleri ne zaman?" sorularının yanıtını araştırıyor. AUZEF öğrencileri 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavına 23 - 24 Kasım tarihlerinde girdiler. Sonuçlar ise 4 Aralık 2019 tarihinde erişime açıldı. Şimdi gözler final sınav tarihlerine çevrildi. AUZEF final sınav tarihleri ile ilgili bilgiler haberimiz içerisinde yer alıyor.

AUZEF FİNAL SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Yarıyıl Sonu Bitirme Sınavları , 11 - 12 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleşecek. Yarıyıl Sonu Telafi Sınavları ise 15 - 16 Şubat 2020 tarihlerinde uygulanacak.

Mezuniyete Üç Ders Sınavı ise bahar dönemi sınavlarının bitmesinin ardından 5 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşecek.

AUZEF AKADEMİK TAKVİM 2019 - 2020

AUZEF HAKKINDA

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarının faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren uzaktan öğretim, 2011 yılından itibaren de açıköğretim kapsamında programlara öğrenci kabul eden AUZEF, bu yönüyle Türkiye’deki tek açık ve uzaktan öğretim hizmeti veren fakültedir.

2018 yılı itibariyle AUZEF bünyesinde 22 Lisans, 20 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 29’ü Açıköğretim, 18’i AUZEF’e bağlı Uzaktan Öğretim, 2’si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Öğretim programıdır.

AUZEF tüm öğrencilerine dünyanın her yerinde, internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

“Sınavsız İkinci Üniversite” kapsamında, yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında okuyan/mezun olan tüm öğrenciler lisans veya ön lisans açıköğretim programlarına, ön lisans programlarında okuyan/mezun olan tüm öğrenciler ise ön lisans açıköğretim programlarına kayıt yaptırabilirler.

AUZEF Mobil uygulamasıyla zaman ve mekandan bağımsız olarak, öğrencilerimiz ders materyallerine erişim sağlayabilirler.