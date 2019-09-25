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25 Eylül 2019 Çarşamba 14:12:07 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 14:13:52

AUZEF ek tercih kayıtları nasıl yapılır? AUZEF ek tercih kayıt tarihleri 2019

AUZEF ek tercih kayıtları nasıl yapılır? AUZEF ek tercih kayıt tarihleri 2019 merak ediliyor. Ek yerleştirme ile İstanbul Üniversitesi AUZEF'e kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenciler kayıt sürecinde neler yapılacağını merak ediyor. AUZEF ek tercih kayıtları ilk olarak online bir şekilde yapılıyor. Online kayıt dönemi bugün sona eriyor. Henüz online kayıt yapmamış öğrenci adaylarının bu işlemi bugün gerçekleştirmeleri gerekiyor. AUZEF ek tercih kayıt süreci ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre, İstanbul Üniversitesi AUZEF'e kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenciler kayıtlarını nasıl yapacaklarını öğrenmek istiyor. AUZEF ek tercih kayıtları nasıl yapılır? AUZEF ek tercih kayıt tarihleri 2019, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. AUZEF ek tercih kayıt tarihlerine göre, online kayıt işlemleri bugün sona eriyor. Online kayıt işlemi sonrasında asıl kayıt işleminin yapılması gerekiyor. AUZEF ek tercih kayıt adımları ve AUZEF ek tercih kayıt tarihleri haberimizde yer alıyor.

AUZEF EK TERCİH KAYIT TARİHLERİ

E-Devlet Kayıt İşlemleri: 23 Eylül - 25 Eylül 2019
Fakülte Kayıt İşlemleri: 23 Eylül - 27 Eylül 2019

AUZEF EK TERCİH KAYITLARI NASIL YAPILIR?

1- ONLİNE KAYIT İŞLEMİ

E-Devlet sisteminden kaydınızı yaptırınız (MEBBİS sisteminde mezuniyet bilgisi bulunmayan adaylar E-Devletten kayıt yapamaz. 

Tüm öğrenci adayları AKSİS Öğrenci Otomasyon Sistemi (https:/aksis.istanbul.edu.tr/) ‘Hesap Oluştur’ sekmesinden hesap oluşturmalıdır. Kullanıcı adınız ve hesap doğrulama linki beyan ettiğiniz mailinize gönderilecektir. Online kayıt sırasında beyan ettiğiniz e-mail ve telefon bilgilerinizin tarafınıza ait olması gerekmektedir. İletişim bilgilerinin eksik ya da hatalı olması sebebiyle oluşacak sorunlardan fakü

2-  REFERANS NUMARASI ÖĞRENME VE ÖDEME İŞLEMİ 

https://https:/aksis.istanbul.edu.tr/ adresinden kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaparak temin ettiğiniz referans numarası ile ödemenizi Halkbank Şube/ATM’lerinden ya da AKSİS sistemi üzerinden online yapabilirsiniz. (*Referans numaranız olmadan Halkbank Şube/ATM’lerinden ödeme yapamazsınız. Halkbank Şube/ATM’lerinden ödeme yaparken referans numaranızın doğru olduğundan emin olunuz. Kayıtla ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış referans numarasına ödeme yapılmasından doğacak sonuçlardan fakültemiz sorumlu olmayıp sorumluluk öğrenci adayına aittir) 

Referans numarasını öğrenmek için Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’ne tıklayınız.

Sol menüdeki “Harç Bilgileri” kısmından Referans numaranızı ve ödeme miktarınızı görebilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan “Ödeme Yap” butonunu tıklayınız. Karşınıza gelecek ekranda ilgili alanları doldurarak ödeme işlemini online yapabilirsiniz. 

NOT: 22.10.2016 tarihli ve 29865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 10/3 maddesi gereği; “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir program (ilk kayıtlı olduğu program) için öğrenci katkı payı Devletçe karşılanır. Daha önceden herhangi bir üniversitede herhangi bir kapsamda kayıtlı ve eğitimi devam ediyor iken ikinci bir yükseköğretim programına kayıt yaptırılması halinde ikinci programa ait öğrenci katkı payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.”

3- KESİN KAYIT İŞLEMİ

A- E-Devlet sisteminde Lise mezuniyet bilgisi bulunan adayların evrak göndermesine gerek yoktur. Online kayıt yapıp ödeme işlemini gerçekleştiren tüm adayların kayıt işlemleri en kısa sürede gerçekleştirilecektir. 

B- E-Devlet sisteminde Lise mezuniyet bilgisi bulunmayan adayların evraklarını kayıt tarihleri içerisinde fakültemize iletmesi GEREKMEKTEDİR. Evraklar incelenip onaylandıktan sonra, adaylar ödeme yapıp kayıt işlemini tamamlayabilir. (Ödeme bilgisi SMS ile tarafınıza iletilecektir.) Ödeme işlemini gerçekleştiren tüm adayların kayıt işlemleri en kısa sürede gerçekleştirilecektir.

AÇIK LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

Evrak göndermesi gereken adaylar, aşağıda belirtilen evrakları kayıt tarihleri içerisinde fakültemize elden ya da kargo yolu ile teslim etmelidir. Evraklarını teslim etmeyen adayların kesin kaydı yapılmayacaktır. 

1. T.C. Nüfus Cüzdanı/Pasaport/Mavi Kart Fotokopisi 
2. Öğrenim Belgesi 
3.Taahhütname ( Liseden Mezun Olamayan Adaylar İçin)

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