AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF bütünleme sınavı giriş belgesi sorgulama sayfası!

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? merak ediliyor. AUZEF bütünleme sınavı giriş belgesi sorgulama sayfasının erişime açılması ile AUZEF bütünleme sınavı ile ilgili aramalarda artış yaşandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri bütünleme sınavına girerek kaldığı derslerden geçme şansına sahip olacak. Adaylar, sınava girmeden önce 2019 yılı İÜ AUZEF bahar dönemi yarıyıl sonu telafi sınavı giriş belgelerine AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilecek.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF bütünleme sınavı (2019 Yılı İÜ AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu Telafi Sınavı) 3-4 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak. Mezuniyete Üç Ders Sınavı ise 7 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşecek.

AUZEF NEDİR?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, öğrencilerine dünyanın neresinde olursa olsunlar internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartlarında öğrenim görme ve mezun olma fırsatı sunuyor. AUZEF öğrencileri, İstanbul Üniversitesinde örgün öğretimde okuyan öğrencilerin yararlandığı bütün imkânlardan faydalanabiliyor.