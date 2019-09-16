AUZEF 3 ders sınavı yeniden yapılacak mı? AUZEF 3 ders sınavı tekrar taleplerine ilişkin duyuru

İstanbul Üniversitei Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından 7 Eylül'de gerçekleşen Mezuniyete Üç Ders Sınavı'nın sonuçları 12 Eylül'de belli oldu. Sınava giren adaylar, Sınav sonuçlarına https://sinav.istanbul.edu.tr adresinden, AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile erişim sağlayabildi. Sınava katılım sağlayamayan öğrenciler ise, sınavın tekrar yapılmasını talep etti. AUZEF öğrencileri "AUZEF 3 ders sınavı yeniden yapılacak mı?" sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Bu sorunun yanıtı niteliğinde AUZEF tarafından Mezuniyete Üç Ders Sınavının Tekrar Taleplerine İlişkin Duyuru yayınlandı.

AUZEF DUYURUSU

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19’uncu maddesinde belirtildiği üzere Mezuniyete Üç Ders Sınavının eğitim öğretim yılı sonunda bir defa yapılacağı, sınav tarihlerinin Dekanlık tarafından belirlenerek akademik takvimle birlikte ilan edileceği hüküm altına alınmıştır.

2018-2019 eğitim öğretim yılı mezuniyete üç ders sınav tarihi belirlenirken; diğer kurumların yapmış olduğu merkezi sınavlar, mevcut eğitim öğretim yılının bitiş tarihi, bir sonraki eğitim öğretim yılının başlangıcı göz önünde bulundurulmuş ve yeni eğitim öğretim yılı kayıt sürecini aksatmayacak şekilde en ileri tarihte (7 Eylül 2019) yapılmasına karar verilmiştir.

Akademik takvimde belirtilen sınavlara herhangi bir sebeple katılmayan öğrenciler için mazeret sınavı veya başka bir tekrar sınavının yapılmayacağı yönetmelikle hüküm altına alınmış olup kitlesel eğitim sunulan fakültemizde sınavların merkezi olarak yapılması nedeniyle ek bir sınavın yapılması teknik olarak da mümkün bulunmamaktadır.

Öğrencilerimizin mağdur olmamaları için akademik takvimin belirlenmesinde kurumlarla işbirliği yapılmakta, öğrencilerimize optimum fayda sağlayacak şekilde gerekli hassasiyet gösterilmektedir.

Bilgilerinizi rica eder, başarılar dileriz. AUZEF DEKANLIK

AUZEF SINAV TARİHLERİ 2020

Ara Dönem (Vize) Sınavları 23 - 24 Kasım 2019 09 -10 Mayıs 2020

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 11 - 12 Ocak 2020 04 - 05 Temmuz 2020

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 15 - 16 Şubat 2020 08 - 09 Ağustos 2020

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 05 Eylül 2020