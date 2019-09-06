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06 Eylül 2019 Cuma 10:18:47 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 10:20:16

AUZEF 3 ders sınavı yarın saat kaçta? AUZEF 3 ders sınavı giriş belgesi indirme sayfası

AUZEF 3 ders sınavı yarın saat kaçta? merak ediliyor. AUZEF 3 ders sınavı yarın saat 14:00'te yapılacak. Öğrencilerin, mezuniyete üç ders sınavına girebilmeleri için 2017/2018 bahar yarıyılında kaydını yenilemiş olması gerekmektedir. Başarısız (FF) harf notu bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli olan minimum 2.00 AGNO notunu sağlayamayan öğrenciler, en fazla üç DC, DD (koşullu başarılı) harf notlu derslerinden mezuniyete üç ders sınavına girebiliyor. Sınava katılacak adaylar başvurularını 3 Eylül'e kadar yapabildi. Mezuniyet hayali ile sınava girecek adaylar giriş belgelerini indirmek istiyor. AUZEF sınav giriş belgesi nasıl indirilir? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. AUZEF sınav giriş belgesi indirme sayfasına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

AUZEF 3 ders sınavı yarın saat kaçta? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi Lisans Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İktisat Fakültesi örgün ve ikinci öğretim programlarından mezun olabilmek için en fazla 3 (Üç) başarısız ders için sınav yapılabiliyor. AUZEF 3 ders sınav başvuruları 3 Eylül'e kadar alındı. AUZEF 3 ders sınavı 7 Eylül 2019 tarihinde saat 14:00'te gerçekleşecek. Yarın sınava girecek öğrenci adayları sınav giriş belgelerini indirmek ve çıktısını almak istiyorlar.  AUZEF 3 ders sınavı giriş belgesi indirme ekranı haberimizde yer alıyor.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI
 


AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL İNDİRİLİR?

AUZEF 3 ders sınavına katılacak öğrenciler, https://sinav.istanbul.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak sınav giriş belgesini görüntüleyebilirler.

AUZEF 3 DERS SINAVI NEREDE YAPILACAK?

AUZEF Mezuniyete 3 ders sınavı; İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, Ankara, Antalya, Adana, İzmir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Konya, Diyarbakır sınav merkezlerinde yapılacak.


AUZEF 3 DERS SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI VE AÇIKLAMALAR

Öğrencilerin, mezuniyete üç ders sınavına girebilmeleri için 2017/2018 bahar yarıyılında kaydını yenilemiş olması gerekmektedir. Programındaki eğitimini tamamlamış, tüm dönemlerden en fazla üç başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyete üç ders sınavına girebilir. (Lisans öğrencileri 8. yarıyılı, ön lisans öğrencileri 4. yarı yılı tamamlamış olmalıdır.)

Başarısız (FF) harf notu bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli olan minimum 2.00 AGNO notunu sağlayamayan öğrenciler, en fazla üç DC, DD (koşullu başarılı) harf notlu derslerinden mezuniyete üç ders sınavına girebilir. DC, DD harf notlu derslerinden mezuniyete üç ders sınavına başvuran öğrenciler, optiğe işaretleme yapmaması durumunda başarısız sayılacaktır.

Öğrencilerin en son aldıkları (mezuniyete üç ders sınavından) not geçerli olur. Stajını veya uygulama dersini tamamlamayan/başarılı olamayan öğrenciler mezuniyete üç ders sınavına giremez. Mezuniyete üç ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır.

Sınavdan 50 puan ve üzeri alan öğrenci ilgili dersten başarılı olmuş sayılır. Vize, final ve bütünleme sınav notları mezuniyete üç ders sınavı değerlendirmesine katılmaz.

Her ne sebeple olursa olsun mezuniyete üç ders sınavına katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

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