AUZEF 3 ders sınavı ne zaman? AUZEF 3 ders sınavı giriş belgesi sayfası

Geçtiğimiz hafta sona eren ancak 3 Eylül'e uzatılan, AUZEF 3 ders sınav başvuru dönemi bugün sona erdi. İstanbul Üniversitesi Lisans Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İktisat Fakültesi örgün ve ikinci öğretim programlarından mezun olabilmek için en fazla 3 (Üç) başarısız ders için sınav yapılabiliyor. AUZEF 3 ders sınavına başvuran öğrenciler AUZEF 3 ders sınavı ne zaman? AUZEF 3 ders sınavı giriş belgesi nereden indirilir? sorularının yanıtını araştırıyor. AUZEF 3 ders sınavı ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

AUZEF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF 3 ders sınavı 7 Eylül 2019 tarihinde saat 14:00'te gerçekleşecek.

AUZEF 3 DERS SINAVI NEREDE YAPILACAK?

AUZEF Mezuniyete üç ders sınavı; İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, Ankara, Antalya, Adana, İzmir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Konya, Diyarbakır sınav merkezlerinde yapılacak.

AUZEF 3 DERS SINAVI GİRİŞ BELGESİ SAYFASI

Sınavı Sınav Giriş Belgeleri henüz düzenlenmedi. Sınavı Sınav Giriş Belgeleri yayınlandığında duyurulacak. Sınav Giriş Belgeleri AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile https://sinav.istanbul.edu.tr/ucdersSinav/ adresinden alınabiliyor.

AUZEF 3 DERS SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI VE AÇIKLAMALAR

Öğrencilerin, mezuniyete üç ders sınavına girebilmeleri için 2017/2018 bahar yarıyılında kaydını yenilemiş olması gerekmektedir. Programındaki eğitimini tamamlamış, tüm dönemlerden en fazla üç başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyete üç ders sınavına girebilir. (Lisans öğrencileri 8. yarıyılı, ön lisans öğrencileri 4. yarı yılı tamamlamış olmalıdır.)

Başarısız (FF) harf notu bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli olan minimum 2.00 AGNO notunu sağlayamayan öğrenciler, en fazla üç DC, DD (koşullu başarılı) harf notlu derslerinden mezuniyete üç ders sınavına girebilir. DC, DD harf notlu derslerinden mezuniyete üç ders sınavına başvuran öğrenciler, optiğe işaretleme yapmaması durumunda başarısız sayılacaktır.

Öğrencilerin en son aldıkları (mezuniyete üç ders sınavından) not geçerli olur. Stajını veya uygulama dersini tamamlamayan/başarılı olamayan öğrenciler mezuniyete üç ders sınavına giremez. Mezuniyete üç ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır.

Sınavdan 50 puan ve üzeri alan öğrenci ilgili dersten başarılı olmuş sayılır. Vize, final ve bütünleme sınav notları mezuniyete üç ders sınavı değerlendirmesine katılmaz.

Her ne sebeple olursa olsun mezuniyete üç ders sınavına katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.