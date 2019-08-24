AUZEF 3 ders sınavı başvurusu ne zaman yapılır? AUZEF 3 ders sınavı ne zaman?

AUZEF 3 ders sınavına başvuru ne zaman yapılır? AUZEF 3 ders sınavı ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF öğrencileri, mezun olabilmek için 3 ders sınavları ile ilgili internet aramaları gerçekleştiriyor. AUZEF öğrencileri mezun olmalarına engel olan 3 dersten tek oturumla gerçekleşecek bir sınavda geçebilme şansına sahip oluyor. 3 dersten başarılı puan alınması halinde mezuniyet hayali gerçek oluyor. İstanbul Üniversitesi Lisans Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İktisat Fakültesi örgün ve ikinci öğretim programlarından mezun olabilmek için en fazla 3 (Üç) başarısız ders için yapılan Mezuniyete Üç Ders Sınavı tarihi belli oldu.

AUZEF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF 3 ders sınavı 7 Eylül 2019 tarihinde saat 14:00'te gerçekleşecek. Mezuniyete üç ders sınavı; İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, Ankara, Antalya, Adana, İzmir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Konya, Diyarbakır sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF 3 DERS SINAVI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILIR?

Sınav başvuru ve yer tercihleri aksis.istanbul.edu.tr adresinden yapılacaktır. Başvuru sistemi 26 Ağustos 2019 saat 11:00’den 28 Ağustos 2019 saat 17:00’a kadar aktif olacak.



AUZEF 3 DERS SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Sınavı Sınav Giriş Belgeleri henüz düzenlenmedi. Sınavı Sınav Giriş Belgeleri yayınlandığında duyurulacak. Sınav Giriş Belgeleri AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile https://sinav.istanbul.edu.tr/ucdersSinav/ adresinden alınabiliyor.

AUZEF 3 DERS SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI VE AÇIKLAMALAR

Öğrencilerin, mezuniyete üç ders sınavına girebilmeleri için 2017/2018 bahar yarıyılında kaydını yenilemiş olması gerekmektedir. Programındaki eğitimini tamamlamış, tüm dönemlerden en fazla üç başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyete üç ders sınavına girebilir. (Lisans öğrencileri 8. yarıyılı, ön lisans öğrencileri 4. yarı yılı tamamlamış olmalıdır.)

Başarısız (FF) harf notu bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli olan minimum 2.00 AGNO notunu sağlayamayan öğrenciler, en fazla üç DC, DD (koşullu başarılı) harf notlu derslerinden mezuniyete üç ders sınavına girebilir. DC, DD harf notlu derslerinden mezuniyete üç ders sınavına başvuran öğrenciler, optiğe işaretleme yapmaması durumunda başarısız sayılacaktır.

Öğrencilerin en son aldıkları (mezuniyete üç ders sınavından) not geçerli olur. Stajını veya uygulama dersini tamamlamayan/başarılı olamayan öğrenciler mezuniyete üç ders sınavına giremez. Mezuniyete üç ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır.

Sınavdan 50 puan ve üzeri alan öğrenci ilgili dersten başarılı olmuş sayılır. Vize, final ve bütünleme sınav notları mezuniyete üç ders sınavı değerlendirmesine katılmaz.

Her ne sebeple olursa olsun mezuniyete üç ders sınavına katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

AUZEF 3 DERS BAŞVURU ADIMLARI

1. http://aksis.istanbul.edu.tr/ adresine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır.

2. OBS tıklanır.

3. Açılan sayfadan ‘Öğrenim Bilgileri’ ne tıklanır.

4. Ek sekmede açılan ‘Tek/Üç Ders Sınav Başvuru’ kısmına tıklanır.

5. FF dersi olan öğrencilerin sadece FF dersleri sıralanır. FF dersi bulunmayıp 2.00 ortalamanın altında kalan öğrenciler için ise sadece DC-DD harf notlu dersler sıralanır. Burada bulunan dersler işaretlenerek kaydedilir. Ayrıca alttaki alandan Sınav Yeri Tercihi Yapılmalıdır. Ders ve sınav yeri tercihi yapıldıktan sonra kaydet butonuna tıklanır.

NOT: FF dersi bulunan öğrencilerin DC-DD harf notlu derslerden sınav hakkı bulunmamaktadır.

6. ‘Kaydet’ tuşuna basıldıktan sonra çıkan uyarı onaylanır ve başvuru süreci tamamlanır.

7. Tamamlanan başvurular fakülte öğrenci işleri tarafından kontrol edilip uygun olduğu takdirde ‘onay’ , uygun olmadığı takdirde ‘red’ verilecektir. Başvuru sayfasından dersin/derslerin onay-red durumunu kontrol edebilirsiniz

AUZEF HAKKINDA

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarının faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren uzaktan öğretim, 2011 yılından itibaren de açıköğretim kapsamında programlara öğrenci kabul eden AUZEF, bu yönüyle Türkiye'deki tek açık ve uzaktan öğretim hizmeti veren fakültedir.

2018 yılı itibariyle AUZEF bünyesinde 19 Lisans, 17 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 23'ü Açıköğretim, 18'i AUZEF'e bağlı Uzaktan Öğretim, 2'si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Öğretim programıdır.

AUZEF tüm öğrencilerine dünyanın her yerinde, internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

"Sınavsız İkinci Üniversite" kapsamında, yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında okuyan/mezun olan tüm öğrenciler lisans veya ön lisans açıköğretim programlarına, ön lisans programlarında okuyan/mezun olan tüm öğrenciler ise ön lisans açıköğretim programlarına kayıt yaptırabilirler.

AUZEF Mobil uygulamasıyla zaman ve mekandan bağımsız olarak, öğrencilerimiz ders materyallerine erişim sağlayabilirler.