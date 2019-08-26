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26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:28:53 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:30:18

AUZEF 3 ders sınav başvurusu başlıyor! AUZEF 3 ders sınavı 2019 ne zaman, nerede?

AUZEF 3 ders sınav başvurusu bugün başlıyor. AUZEF 3 ders sınavı 2019 ne zaman, nerede? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İstanbul Üniversitesi AUZEF öğrencilerinden bazı derslerden kalanlar, mezun olabilmek için 3 ders sınavına girmek istiyor. AUZEF öğrencilerine mezun olmalarına engel olan 3 dersten tek oturumla gerçekleşecek bir sınavda geçebilme şansı veriliyor. 3 dersten başarılı olunması halinde mezun olunabiliyor. İstanbul Üniversitesi Lisans Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İktisat Fakültesi örgün ve ikinci öğretim programlarından mezun olabilmek için en fazla 3 (Üç) başarısız ders için sınav yapılabiliyor. Mezuniyete Üç Ders Sınavı adı verilen bu sınavın bu yıl ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Başvuruların bugün itibari ile alınmaya başlandığı AUZEF 3 ders sınavında tarih de belli oldu. AUZEF 3 ders sınavı ile ilgili detaylar haberimizde.

AUZEF 3 ders sınav başvurusu bugün başlıyor. AUZEF 3 ders sınavı 2019 ne zaman, nerede? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF öğrencilerinden bazı derslerden kalanlar, mezun olabilmek için 3 ders sınavına girmek istiyor. AUZEF öğrencilerine mezun olmalarına engel olan 3 dersten tek oturumla gerçekleşecek bir sınavda geçebilme şansı veriliyor. 3 dersten başarılı olunması halinde mezun olunabiliyor. İstanbul Üniversitesi Lisans Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İktisat Fakültesi örgün ve ikinci öğretim programlarından mezun olabilmek için en fazla 3 (Üç) başarısız ders için sınav yapılabiliyor. Mezuniyete Üç Ders Sınavı adı verilen bu sınavın bu yıl ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Başvuruların bugün itibari ile alınmaya başlandığı AUZEF 3 ders sınavında tarih de açıklandı. AUZEF 3 ders sınavı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

AUZEF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

AUZEF 3 ders sınavı 7 Eylül 2019 tarihinde saat 14:00'te gerçekleşecek. 

AUZEF 3 DERS SINAVI NEREDE YAPILACAK?

AUZEF Mezuniyete üç ders sınavı; İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, Ankara, Antalya, Adana, İzmir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Konya, Diyarbakır sınav merkezlerinde yapılacak.

AUZEF 3 DERS SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN.
 

AUZEF 3 DERS SINAVI BAŞVURUSU NE ZAMANA KADAR YAPILIR?

AUZEF 3 ders sınav başvurusu sistemi bugün saat 11:00’den itibaren erişime açılıyor. Sınav başvuru ve yer tercihleri aksis.istanbul.edu.tr adresinden yapılacaktır. Başvuru sistemi 28 Ağustos 2019 saat 17:00’a kadar aktif olacak.
 
AUZEF 3 DERS SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Sınavı Sınav Giriş Belgeleri henüz düzenlenmedi. Sınavı Sınav Giriş Belgeleri yayınlandığında duyurulacak. Sınav Giriş Belgeleri AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile https://sinav.istanbul.edu.tr/ucdersSinav/ adresinden alınabiliyor.

AUZEF 3 DERS SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI VE AÇIKLAMALAR

Öğrencilerin, mezuniyete üç ders sınavına girebilmeleri için 2017/2018 bahar yarıyılında kaydını yenilemiş olması gerekmektedir. Programındaki eğitimini tamamlamış, tüm dönemlerden en fazla üç başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyete üç ders sınavına girebilir. (Lisans öğrencileri 8. yarıyılı, ön lisans öğrencileri 4. yarı yılı tamamlamış olmalıdır.)

Başarısız (FF) harf notu bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli olan minimum 2.00 AGNO notunu sağlayamayan öğrenciler, en fazla üç DC, DD (koşullu başarılı) harf notlu derslerinden mezuniyete üç ders sınavına girebilir. DC, DD harf notlu derslerinden mezuniyete üç ders sınavına başvuran öğrenciler, optiğe işaretleme yapmaması durumunda başarısız sayılacaktır.

Öğrencilerin en son aldıkları (mezuniyete üç ders sınavından) not geçerli olur. Stajını veya uygulama dersini tamamlamayan/başarılı olamayan öğrenciler mezuniyete üç ders sınavına giremez. Mezuniyete üç ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır.

Sınavdan 50 puan ve üzeri alan öğrenci ilgili dersten başarılı olmuş sayılır. Vize, final ve bütünleme sınav notları mezuniyete üç ders sınavı değerlendirmesine katılmaz.

Her ne sebeple olursa olsun mezuniyete üç ders sınavına katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.


AUZEF 3 DERS BAŞVURU ADIMLARI

1. http://aksis.istanbul.edu.tr/ adresine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır.

2. OBS tıklanır.

3. Açılan sayfadan ‘Öğrenim Bilgileri’ ne tıklanır.
4. Ek sekmede açılan ‘Tek/Üç Ders Sınav Başvuru’ kısmına tıklanır.
5. FF dersi olan öğrencilerin sadece FF dersleri sıralanır. FF dersi bulunmayıp 2.00 ortalamanın altında kalan öğrenciler için ise sadece DC-DD harf notlu dersler sıralanır. Burada bulunan dersler işaretlenerek kaydedilir. Ayrıca alttaki alandan Sınav Yeri Tercihi Yapılmalıdır. Ders ve sınav yeri tercihi yapıldıktan sonra kaydet butonuna tıklanır.
NOT: FF dersi bulunan öğrencilerin DC-DD harf notlu derslerden sınav hakkı bulunmamaktadır.
6. ‘Kaydet’ tuşuna basıldıktan sonra çıkan uyarı onaylanır ve başvuru süreci tamamlanır.
7. Tamamlanan başvurular fakülte öğrenci işleri tarafından kontrol edilip uygun olduğu takdirde ‘onay’ , uygun olmadığı takdirde ‘red’ verilecektir. Başvuru sayfasından dersin/derslerin onay-red durumunu kontrol edebilirsiniz

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