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28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:40:26 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:41:56

AUZEF 3 ders sınav başvuruları bugün saat kaça kadar yapılır? AUZEF 3 ders sınavı başvuru kılavuzu indir

AUZEF 3 ders sınav başvuruları bugün sona eriyor. Mezun olmak için 3 ders sınavına girmek isteyen ancak henüz başvuru yapmamış öğrenciler "AUZEF 3 ders sınavına nasıl başvurulur?" sorularının yanıtını arama motorlarında araştırıyor. AUZEF öğrencilerine mezun olmalarına engel olan 3 dersten tek oturumla gerçekleşecek bir sınavda geçebilme şansı veriliyor. Mezuniyete engel olan 3 dersten girilen sınav sonrasında başarılı olunması halinde mezuniyet hayali gerçek oluyor. Mezuniyete Üç Ders Sınavı adı verilen bu sınava nasıl başvuru yapılacağı merak ediliyor. Başvuruların bugün itibari sona ereceği AUZEF 3 ders sınavına başvuru adımları ve başvuru kılavuzu haberimizde yer alıyor.

AUZEF 3 ders sınav başvuru dönemi bugün sona eriyor. İstanbul Üniversitesi Lisans Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İktisat Fakültesi örgün ve ikinci öğretim programlarından mezun olabilmek için en fazla 3 (Üç) başarısız ders için sınav yapılabiliyor. Mezun olmak için 3 ders sınavına girmek isteyen ancak henüz başvuru yapmamış öğrenciler "AUZEF 3 ders sınavına nasıl başvurulur?" sorularının yanıtını arama motorlarında araştırıyor. AUZEF öğrencilerine mezun olmalarına engel olan 3 dersten tek oturumla gerçekleşecek bir sınavda geçebilme şansı veriliyor. Mezuniyete engel olan 3 dersten girilen sınav sonrasında başarılı olunması halinde mezuniyet hayali gerçek oluyor. Mezuniyete Üç Ders Sınavı adı verilen bu sınava nasıl başvuru yapılacağı merak ediliyor. Başvuruların bugün itibari sona ereceği AUZEF 3 ders sınavına başvuru adımları ile AUZEF 3 ders başvuru kılavuzuna haberimizden erişim sağlanabiliyor.

AUZEF 3 DERS SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN.
 

AUZEF 3 DERS SINAVINA BAŞVURULAR SAAT KAÇA KADAR YAPILIR?

AUZEF 3 ders sınav başvurusu sistemi 26 Ağustos 2019 tarihinde saat 11:00’den itibaren erişime açıldı. Sınav başvuru ve yer tercihleri aksis.istanbul.edu.tr adresinden yapılabiliyor. Başvuru sistemi bugün saat 17:00’a kadar aktif olacak.

AUZEF 3 DERS BAŞVURU ADIMLARI

1. http://aksis.istanbul.edu.tr/ adresine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır.

2. OBS tıklanır.

3. Açılan sayfadan ‘Öğrenim Bilgileri’ ne tıklanır.
4. Ek sekmede açılan ‘Tek/Üç Ders Sınav Başvuru’ kısmına tıklanır.
5. FF dersi olan öğrencilerin sadece FF dersleri sıralanır. FF dersi bulunmayıp 2.00 ortalamanın altında kalan öğrenciler için ise sadece DC-DD harf notlu dersler sıralanır. Burada bulunan dersler işaretlenerek kaydedilir. Ayrıca alttaki alandan Sınav Yeri Tercihi Yapılmalıdır. Ders ve sınav yeri tercihi yapıldıktan sonra kaydet butonuna tıklanır.
NOT: FF dersi bulunan öğrencilerin DC-DD harf notlu derslerden sınav hakkı bulunmamaktadır.
6. ‘Kaydet’ tuşuna basıldıktan sonra çıkan uyarı onaylanır ve başvuru süreci tamamlanır.
7. Tamamlanan başvurular fakülte öğrenci işleri tarafından kontrol edilip uygun olduğu takdirde ‘onay’ , uygun olmadığı takdirde ‘red’ verilecektir. Başvuru sayfasından dersin/derslerin onay-red durumunu kontrol edebilirsiniz.

AUZEF 3 DERS SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI VE AÇIKLAMALAR

Öğrencilerin, mezuniyete üç ders sınavına girebilmeleri için 2017/2018 bahar yarıyılında kaydını yenilemiş olması gerekmektedir. Programındaki eğitimini tamamlamış, tüm dönemlerden en fazla üç başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyete üç ders sınavına girebilir. (Lisans öğrencileri 8. yarıyılı, ön lisans öğrencileri 4. yarı yılı tamamlamış olmalıdır.)

Başarısız (FF) harf notu bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli olan minimum 2.00 AGNO notunu sağlayamayan öğrenciler, en fazla üç DC, DD (koşullu başarılı) harf notlu derslerinden mezuniyete üç ders sınavına girebilir. DC, DD harf notlu derslerinden mezuniyete üç ders sınavına başvuran öğrenciler, optiğe işaretleme yapmaması durumunda başarısız sayılacaktır.

Öğrencilerin en son aldıkları (mezuniyete üç ders sınavından) not geçerli olur. Stajını veya uygulama dersini tamamlamayan/başarılı olamayan öğrenciler mezuniyete üç ders sınavına giremez. Mezuniyete üç ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır.

Sınavdan 50 puan ve üzeri alan öğrenci ilgili dersten başarılı olmuş sayılır. Vize, final ve bütünleme sınav notları mezuniyete üç ders sınavı değerlendirmesine katılmaz.

Her ne sebeple olursa olsun mezuniyete üç ders sınavına katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.


AUZEF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

AUZEF 3 ders sınavı 7 Eylül 2019 tarihinde saat 14:00'te gerçekleşecek. 

AUZEF 3 DERS SINAVI NEREDE YAPILACAK?

AUZEF Mezuniyete üç ders sınavı; İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, Ankara, Antalya, Adana, İzmir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Konya, Diyarbakır sınav merkezlerinde yapılacak.

AUZEF 3 DERS SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Sınavı Sınav Giriş Belgeleri henüz düzenlenmedi. Sınavı Sınav Giriş Belgeleri yayınlandığında duyurulacak. Sınav Giriş Belgeleri AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile https://sinav.istanbul.edu.tr/ucdersSinav/ adresinden alınabiliyor.

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