ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF öğrenci giriş ekranı haberimizde

ATA AÖF sonuçları heyecanla bekleniyor. ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 16 - 17 Kasım tarihlerinde gerçekleşen vize sınavlarına giren ATA AÖF öğrenileri 18 Kasım'da sınav soru ve cevaplarını görüntüleyebildi. Öğrenciler sınav soru ve cevapları için itirazlarını 20 Kasım 2019 saat 17:00'a kadar gerçekleştirdi. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF vize sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Sınavın sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den görüntülenebilecek. Sonuçlar hakkında üniversiteden resmi açıklama geldiğinde haberimizde olacak. Geçen yıl 15 gün içerisinde sonuçlar açıklanmıştı.

ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI

ATA AÖF ara sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. ATA AÖF'ten yapılan açıklamada şu şekilde;

Değerli Öğrencilerimiz,

Ara Sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlanmıştır.

Sadece kesin olarak hatalı gördüğünüz sorulara itirazda bulununuz.

Sınav sorularına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) sol menüde yer alan “Soru İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 20 Kasım 2019 saat 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır.

Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.

Sınav sorularına ve cevaplarına Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerinden ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Ara (vize) sınavı: 16-17 Kasım 2019

Yarıyıl Sonu (final) sınavı: 28-29 Aralık 2019

Bütünleme Sınavı: 1-2 Şubat 2020