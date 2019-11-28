ATA AÖF vize sonuçları merak ediliyor. Öğrenciler arama motorlarında "ATA AÖF sonuçlar ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sonuçlar nereden açıklanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. ATA AÖF vize sınavları 16 - 17 Kasım tarihlerinde yapıldı. Öğrenciler bir dönem derslerin sorumlu tutulduğu bölümlerinde vize sınavlarına girdiler. Vize sınavlarından çıkan ATA AÖF öğrencileri 18 Kasım'da sınav soru ve cevaplarını görüntüleyebildi. Sınava itirazlar ise 20 Kasım 2019 tarihine kadar yapıldı. Öğrenciler şimdi ATA AÖF sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sonuçları henüz açıklanmadı. ATA AÖF vize sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

ATA AÖF SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

Sınavın sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den görüntülenebilecek. Sonuçlar hakkında üniversiteden resmi açıklama geldiğinde haberimizde olacak. Geçen yıl 15 gün içerisinde sonuçlar açıklanmıştı.

ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI

ATA AÖF ara sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. ATA AÖF'ten yapılan açıklamada şu şekilde;

Değerli Öğrencilerimiz,

Ara Sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlanmıştır.

Sadece kesin olarak hatalı gördüğünüz sorulara itirazda bulununuz.

Sınav sorularına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) sol menüde yer alan “Soru İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 20 Kasım 2019 saat 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır.

Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.

Sınav sorularına ve cevaplarına Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerinden ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Ara (vize) sınavı: 16-17 Kasım 2019

Yarıyıl Sonu (final) sınavı: 28-29 Aralık 2019

Bütünleme Sınavı: 1-2 Şubat 2020