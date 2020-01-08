ATA AÖF sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman? ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. ATA AÖF OBS giriş ekranı öğrenciler tarafından arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. 2019-2020 güz dönemi final sınavları 28-29 Aralık tarihlerinde yapıldı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Güz Yarıyılı Final Sınavını, 81 ilin tamamında bulunan 94 sınav merkezinde gerçekleşti.

ATA AÖF sınav sonuçlarına göre başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına tekrar 01-02 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşecek.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF final sonuçları henüz erişime açılmadı. Bir önceki sınav 16-17 Kasım tarihlerinde yapılmış, sonuçlar 2 Aralık'ta belli olmuştu. 15 Günlük süreç göz önüne alındığında final sonuçlarının 13 Ocak'ta açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den görüntülenebilecek.

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARINA NEREDEN ULAŞABİLİRİM?

Atatürk Üniversitesi’nce (ATA) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav soruları ve cevapları erişime açılması ile birlikte ‘https://obs.atauni.edu.tr/' adresi üzerinden öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda kayıtlı olduğunuz programın derslerine ait materyallerine Öğrenim Yönetim Sisteminden (LMS) ulaşabilirsiniz. LMS'ye web sitemizde yer alan LMS bağlantısı üzerinden ya da http://lms3.ataaof.edu.tr// linkinden ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVI NE ZAMAN?

Bahar dönemi vize sınavı 28-29 Mart, final sınavı 16-17 Mayıs, bütünleme sınavı ise 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak.