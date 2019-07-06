ATA AÖF sınav sonuçları! ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? merak ediliyor. Eğitim hayatını Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim fakültesi üzerinden devam ettiren binlerce öğrenci 29-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen bütünleme sınav sonuçlarının açıklancağı günü bekliyorlar. 2019 ATA AÖF bütünleme sınavı sonuç sorgulama işlemi Atatürk Üniversitesi – Giriş Merkez resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. ATA AÖF sınav sonuçları hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları tarihi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARINA NASIL ULAŞILACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarına ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişinden erişilebilecek. Öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi’nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ATA AÖF OBS sistemine giriş yapılabilmektedir.

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ATA AÖF üç ders sınavı sınav merkezi tercihi 01-02 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. ATA AÖF tarafından yayınlanan Akademik Takvim'e göre ATA AÖF 3 ders sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde saat 09:30'da yapılacak.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

ATA AÖF bütünleme sınav sorularına itirazlar 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilebilecek. 03 Temmuz 2019 17.00 tarihinden sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İtiraz sürecinin daha hızlı ve daha sağlıklı yürütülebilmesi için bir öğrencinin bir sınav döneminde soru itiraz hakkı her ders için 5 soru ile sınırlandırılmıştır.

Sınav sorularına, soruların yayınlanma tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde sınav sonuçlarına ise sonuçların ilanından itibaren 3 iş günü içerisinde Fakültemize yazılı bir itiraz dilekçesi göndererek veya Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerindeki itiraz bölümünden itiraz edilebilir.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ TAKVİMİ

ATA AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde okuyan öğrencilerin merak ettiği sorulardan bir tanesi ders geçme sisteminin nasıl uygulandığı ile ilgili.

Ders Başarı Notunun Hesaplanmasında:

a) Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ara sınavların yüz yüze yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir.

b) Ara sınavların çevrimiçi (online) olarak yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %20, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %80’dir.

c) Blok uygulama derslerinden uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı %60, yarıyıl sonu sınav puanının katkısı %40 olarak alınır. Blok uygulama derslerinde bütünleme sınavı yapılmaz.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması

Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi değeri ile o dersin başarı notuna aşağıdaki tabloda karşılık gelen ağırlık katsayısının çarpılması ve bu çarpımların toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi değerine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

Harf Notu Ağırlık Katsayısı

AA 4,00

BA 3,50

BB 3,00

CB 2,50

CC 2,00

FF 0,00

G Geçer

Z Devamsız

AGNO hesabında, tekrar edilen dersler için en son hesaplanan başarı notu dikkate alınır.