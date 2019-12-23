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23 Aralık 2019 Pazartesi 14:26:17 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 14:27:53

ATA AÖF sınav giriş belgesi 2019 erişime açıldı! ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

ATA AÖF sınav giriş belgesi 2019 erişime açıldı. ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. ATA AÖF sınav giriş yerleri OBS üzerinden erişime açıldı. Sınava katılacak öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ya da Kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek. ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranına haberimiz içerisinden erişim sağlanabiliyor. İşte 2019 ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı..

ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Öğrencilerin arama motorlarında araştırdığı ATA AÖF sınav giriş belgesi 2019 erişime açıldı. ATA AÖF sınav giriş yerleri OBS üzerinden görüntülenebiliyor. Sınava katılacak öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ya da Kullanıcı adı ve şifeleri ile sisteme giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek. ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranına haberimiz içerisinden erişim sağlanabiliyor. 

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
 

 
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

2019-2020 eğitim öğretim dönemi güz dönemi sınav giriş belgeleri yayınlandı.Öğrenciler sınava girerken yanlarında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden alacakları Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir. Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır.  Öğrenciler cep telefonu, ders materyali gibi sınava girmelerine engel olacak eşyaları içinde bulundurmamak koşuluyla, sınava çantayla girebilirler.

ATA AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN? 

ATA-AÖF Güz Yarıyılı Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı 28-29 Aralık 2019 tarihlerinde ülkemiz genelindeki 94 sınav merkezinde yapılacaktır.

SINAVA GİRERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Aşağıda belirtilen belgeler  “Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi” yerine kullanılabilir:

-T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesi,
-Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,
-Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler,Hakim, Savcı ve Yüksek Yargı Organı mensuplarının mesleki kimlik kartları,
-Resmi kurumlarca verilen kimlik kartları,
-Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) öğrenci kimlik kartı,
-Bir kısım yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde “9 ile başlayan” Yabancı Uyruk Numarası barındıran, Geçici Koruma Kimlik Belgesi, ikamet, izin vb. belgeler,
-T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi”.

Not: ATA-AÖF kimlik kartı olmayan öğrenciler yukarıda “Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi” yerine sayılan kimlik belgelerinden herhangi biriyle sınava girebilirler. 

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