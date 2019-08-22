ATA AÖF kayıt işlemleri nasıl yapılır? ATA AÖF kayıt için gerekli evraklar merak ediliyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne kayıt yaptıracak öğrenciler arama motorlarında kayıt süreci ile ilgili araştırma yapıyor. ATA AÖF, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuçları ile Fakülte Programlarına Kayıt İşlemlerini öğrenci adayları ile paylaştı. 2019 YKS ile Fakülte önlisans veya lisans programlarına yerleştirilen öğrenci adayları kayıt işlemlerini "e-Devlet", "Online Kayıt Sistemi", veya "Fakülteye Doğrudan Başvuru" yollarından birini kullanarak yapabiliyor.

Özel Güvenlik ve Koruma ile Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Önlisans Programlarına yerleştirilen öğrenci adayları kayıt işlemlerini "Online Kayıt Sistemi" veya “Fakülteye Doğrudan Başvuru” yolu ile 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapabiliyor.

Kayıt için ilk adım olan internet kayıtları tamamlandı. Ön kayıt işlemleri 16-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında e-Devlet kapısı üzerinden elektronik olarak yapıldı.

Online Kayıt Sistemi (OKS) Üzerinden Kayıt İşlemleri

YKS sonuçları ile ATA AÖF'e e-Devlet üzerinden kayıt yaptıramayan öğrenci adaylarımız 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankasına ya da kullanıcı adı ve şifre TC Kimlik Numaranız olmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girerek kredi kartı ile online olarak materyal ücretini ödedikten sonra Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi web sayfasında bulunan Online Kayıt Sistemi (OKS) üzerinden kayıt işlemlerini yapabilirler. OKS üzerinden “Kayıt Bilgi Formu” çıktısını alan öğrenciler kayıt için gerekli belgeleri elden ya da posta/kargo yolu ile Fakülteye ulaştıracaklardır. Kayıt işlemleri tamamlanan öğrenciler SMS ile bilgilendirilecektir.

Liseden Henüz Mezun Olamamış Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

YKS sonuçları ile Fakülte bünyesinde yer alan programlardan herhangi birine yerleştirilmiş, öğrenim gördüğü liseden mezun olabilmek için tek ders/bütünleme sınavına girmiş ancak sonucu henüz ilan edilmemiş öğrenci adaylar geçici kayıt yapabileceklerdir. Kesin kayıt için gerekli evraklarını tamamlayarak 31 Aralık 2019 tarihine kadar diplomasını/mezuniyet belgesini göndermeyen öğrenci adaylarının kayıtları silinecek.

KAYIT İÇİN GÖNDERİLMESİ GEREKEN BELGELER

Kayıt Bilgi Formu

Adayın lise mezuniyet belgesi veya herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı öğrenci/mezuniyet belgesinin resmi “aslı gibidir” onaylı sureti.

Kredisi tamamlanmayan ve mezuniyet işlemi gerçekleşmemiş olan Lise öğrencileri için “Çıkma Belgesi”.

Gazilerin, şehit ve gazilerin birinci dereceden yakınları (anne, baba, eş ve çocukları)

İlgili kurumlardan1 alacakları “Durum Belgesi”nin aslı ya da barkodlu e-Devlet çıktısı.

Taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçe2.

Nüfus kayıt örneği.

n az %40 engel durumu olan öğrenciler;

Durumlarını belgeleyen sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter onaylı örneği ve taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçe.

Nüfus cüzdanı fotokopisi.

YÖKSİS’de mezuniyet bilgisi olmayan öğrenciler;

Onaylı transkript belgesi.

Ortak zorunlu derslerden (Türk Dili I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II ve Yabancı Dil I- II) muafiyet taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçe.

Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programına kayıt yaptıracak öğrenciler;

Tam teşekküllü bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını ve erkek adayların 1.70 m’den, kız adayların ise 1.63 m’den kısa olmadığını belgeleyen heyet raporu.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan suçların birinden ceza almadığınıza dair güncel Adli Sicil Kayıt Belgesi.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ön Lisans Programı’na kayıt yaptıracak öğrenciler;

Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir güncel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv kaydı bulunmadığını gösteren belge.

Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden (son 6 ay içinde almış olmak şartıyla) alınan heyet raporunun aslı.