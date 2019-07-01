01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:17:00 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:02:11
ATA AÖF sonuç sorgulama ekranı
ATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF bütünleme sınavı sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? gibi soruların yanıtları tüm ATA AÖF öğrencileri tarafından araştırılıyor.
ATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak?sorusunun yanıtı tüm öğrenciler tarafından merak ediliyor. ATA AÖF bütünleme sınavının üçüncü oturumu bugün gerçekleştirilecek.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF bütünleme sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair net bir açıklama yapılmadı. ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
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