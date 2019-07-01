ATA AÖF 3 ders sınavı tarihi açıklandı!
ATA AÖF öğrencileri için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. ATA AÖF 3 ders sınavı tarihi açıklandı! Bugün ATA AÖF bütünleme sınavının üçüncü oturumu gerçekleştirilecek. ATA AÖF bütünleme sınavının yanı sıra öğrenciler 3 ders sınavı hakkında da araştırma yapıyorlar.
ATA AÖF 3 ders sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı tüm Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından araştırılıyor. Daha önce 15-16 Haziran'da yapılacağı ilan edilen Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavı, ÖSYM tarafından yapılacak olan YKS sınavıyla aynı tarihe rastlamasıyla nedeniyle 29-30 tarihlerine alınmıştır.
ATA AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?
ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı- sınav merkezi tericihi 01-02 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayınlanan Akademik Takvime göre ATA AÖF 3 ders sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde saat 09:30'da yapılacak.
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