ATA AÖF 3 ders sınavı tarihi açıklandı!

  • Bist 100
    102917
  • Dolar
    5,6520
  • Euro
    6,2949
  • Altın
    257,2800
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Yargı reformu genişletilecek Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Yargı reformu genişletilecek
SETA Dış Politika Araştırmacısı Emrah Kekilli: Türkiye, Libya'da halkın ve meşru aktörlerin yanında yer alıyor SETA Dış Politika Araştırmacısı Emrah Kekilli: Türkiye, Libya'da halkın ve meşru aktörlerin yanında yer alıyor
Tunca Nehri'nin yatağı temizleniyor Tunca Nehri'nin yatağı temizleniyor
Endonezya'da yanardağ patlaması Endonezya'da yanardağ patlaması
Galatasaray 1 hafta içerisinde 3 yıldızı duyuracak Galatasaray 1 hafta içerisinde 3 yıldızı duyuracak
Seksenler dizisinin Bekçi Bekir'i 24 TV'de yayımlanacak 'Neler Oluyor Hayatta' programı ile ekranlara geri dönüyor Seksenler dizisinin Bekçi Bekir'i 24 TV'de yayımlanacak 'Neler Oluyor Hayatta' programı ile ekranlara geri dönüyor
Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 104'e çıktı Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 104'e çıktı
Rusya Merkez Bankası faiz indirdi Rusya Merkez Bankası faiz indirdi
'Türkçe'nin söz varlığı 600 bin kelimeyi buluyor' 'Türkçe'nin söz varlığı 600 bin kelimeyi buluyor'
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı, kısa sürede beğeni yağdı Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı, kısa sürede beğeni yağdı
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı, kısa sürede beğeni yağdı Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı, kısa sürede beğeni yağdı
Eski belediye başkanını selamını almadığı için vurmuş Eski belediye başkanını selamını almadığı için vurmuş
Rusya: Rus şirketleri Doğu Akdeniz'de Türkiye ile iş birliğine yönelik kararlar alabilir Rusya: Rus şirketleri Doğu Akdeniz'de Türkiye ile iş birliğine yönelik kararlar alabilir
Son Dakika: Ankara'da suç örgütüne yönelik operasyon: 48 gözaltı Son Dakika: Ankara'da suç örgütüne yönelik operasyon: 48 gözaltı
2 Yılda Kur’an-ı Kerim'i ezberlediler 2 Yılda Kur’an-ı Kerim'i ezberlediler
Son Dakika: Yardım çağrısı gönderen İran gemi mürettebatı kurtarıldı Son Dakika: Yardım çağrısı gönderen İran gemi mürettebatı kurtarıldı
Türkiye Lider Marka Ödülleri töreni muhteşem bir geceyle sahiplerini buldu! Türkiye Lider Marka Ödülleri töreni muhteşem bir geceyle sahiplerini buldu!
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu: Cumhurbaşkanımız fındık üreticilerinin yüzünü güldürdü Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu: Cumhurbaşkanımız fındık üreticilerinin yüzünü güldürdü
Mahathir'in Türkiye ziyareti Malezya basınında geniş yer buldu Mahathir'in Türkiye ziyareti Malezya basınında geniş yer buldu
Diyarbakır'da yolcu minibüsü traktör römorkuna çarptı: 16 kişi yaralandı Diyarbakır'da yolcu minibüsü traktör römorkuna çarptı: 16 kişi yaralandı
Silopi'de yol kontrol noktasına saldırı: 2 askerimiz yaralı Silopi'de yol kontrol noktasına saldırı: 2 askerimiz yaralı
Dünyanın bilinen en yaşlı gorili Trudy öldü Dünyanın bilinen en yaşlı gorili Trudy öldü
Lise boş kontenjanları nasıl sorgulanır? 2019 Lise boş kontenjanları sorgulama sayfası! Lise boş kontenjanları nasıl sorgulanır? 2019 Lise boş kontenjanları sorgulama sayfası!
Milli Saraylar Dergisi, uluslararası alanda hakemli olarak devam edecek Milli Saraylar Dergisi, uluslararası alanda hakemli olarak devam edecek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:15:00 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 16:26:02

ATA AÖF 3 ders sınavı tarihi açıklandı!

ATA AÖF öğrencileri için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. ATA AÖF 3 ders sınavı tarihi açıklandı! Bugün ATA AÖF bütünleme sınavının üçüncü oturumu gerçekleştirilecek. ATA AÖF bütünleme sınavının yanı sıra öğrenciler 3 ders sınavı hakkında da araştırma yapıyorlar.

ATA AÖF 3 ders sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı tüm Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından araştırılıyor.  Daha önce 15-16 Haziran'da yapılacağı ilan edilen Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavı, ÖSYM tarafından yapılacak olan YKS sınavıyla aynı tarihe rastlamasıyla nedeniyle 29-30 tarihlerine alınmıştır. 

ATA AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN? 
ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı- sınav merkezi tericihi 01-02 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayınlanan Akademik Takvime göre ATA AÖF 3 ders sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde saat 09:30'da yapılacak. 

Başkan Erdoğan paylaştı, kısa sürede beğeni yağdı
'Acil yardım' yardım çağrısı gönderdiler! Helikopterler bölgeye gönderildi!
İngiltere merkezli The Economist Türkiye'nin gücünü itiraf etti
Yer: İzmir... Tüm dünya sıraya girdi: Kilosu 4 eurodan satılıyor!
G.Saray bombayı patlatıyor! 3 yıldızı KAP'a bildirecek
Seksenler dizisinin Bekçi Bekir'i 'Neler Oluyor Hayatta' programı ile ekranlara geri dönüyor!
Teslim olan PKK'lıdan çapıcı itiraf! İHA ve SİHA'lar ezberlerini bozdu!
3 yıldır tarlasının etrafına saç döküyor! Öyle bir şey keşfetti ki...
Dünyaya terör mesajı
Herkes dondu kaldı! Basın toplantısında Şenol Güneş'e yüklendi
Tuvaletsiz uçak dönemi başlıyor! Sonunda bunu da yaptılar
Maliyeti 25 bin TL'ydi! Doğu ve Güneydoğu'da taziye yemeğine son!
Bölgede sular kaynıyor! 'Savaş için hazır olun'
Rusya'dan Türkiye açıklaması: 4 katına çıkaracağız
Gomis'ten çok konuşulacak F.Bahçe açıklaması
Başkan Erdoğan'dan faiz kararına ilk yorum: Battık mı, bittik mi?
En yetkili isim açıkladı! O ilimizde petrol üretilecek!
Kamyon teröründe son nokta! Bu görüntü 'Yok artık' dedirtti
Emekliye 12 milyarlık ikramiye! Emeklinin Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
İlber Hoca'dan 'el öpme' yanıtı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ