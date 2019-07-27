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27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:05:36 | Son Güncelleme: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:07:04

ATA AÖF 3 ders sınav soruları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF 3 ders sınav soruları ve cevapları sayfası!

ATA AÖF 3 ders sınav soruları ve cevapları ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 2018-2019 yılı mezuniyet 3 ders sınavına bugün girdi. ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı saat 09:30'da başladı. Sınava giren öğrenciler sınav bitiminde ATA AÖF 3 ders sınav sorularının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ATA AÖF 3 ders sınav soruları ve cevapları sayfası erişime açıldıktan sonra burada yer alacak.

ATA AÖF 3 ders sınav soruları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF 3 ders sınav soruları ve cevapları sayfası ile ilgili aramalar hızlandı. ATA AÖF öğrencisi mezun olabilmek için bugün ATA AÖF üç ders sınavına girdi.  ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı saat 09:30'da başladı. OBS üzerinden Mezuniyet Üç Ders Sınavına gireceği sınav merkezi tercihini yapmayan öğrenciler, Fakülte tarafından adres illeri dikkate alınarak 15 sınav merkezinden birine atandı. ATA AÖF 3 ders sınavı, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Kocaeli, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Konya, Samsun, Trabzon ve Van'da yapıldı.

Sınavdan çıkan öğrenciler 3 ders sınav soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. ATA AÖF 3 ders sınav soruları ve cevapları ile ilgili detayları sizler için derledik.


ATA AÖF ÜÇ DERS SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF üç ders soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? sorusuna henüz resmi bir açıklama gelmedi. ATA AÖF üç ders sınav soru ve cevapları sorgulama sayfasının erişme açılması halinde haberimizden ulaşmak mümkün olacak.

ATA AÖF PUANI NASIL HESAPLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde okuyan ve bugünkü sınava giren öğrenciler puanlarının nasıl hesaplanacağını da merak ediyor. Ders Başarı Notunun Hesaplanmasında:
a) Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ara sınavların yüz yüze yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı yüzde 30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı yüzde 70’tir.

b) Ara sınavların çevrimiçi (online) olarak yapılması halinde  ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı yüzde 20, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı yüzde 80’dir.

c) Blok uygulama derslerinden uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı yüzde 60, yarıyıl sonu sınav puanının katkısı yüzde 40 olarak alınıyor. Blok uygulama derslerinde bütünleme sınavı yapılmıyor.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması

Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi değeri ile o dersin başarı notuna aşağıdaki tabloda karşılık gelen ağırlık katsayısının çarpılması ve bu çarpımların toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi değerine bölünmesi ile hesaplanıyor. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılıyor.

Harf Notu Ağırlık Katsayısı

AA 4,00

BA 3,50

BB 3,00

CB 2,50

CC 2,00

FF 0,00

G Geçer

Z Devamsız

AGNO hesabında, tekrar edilen dersler için en son hesaplanan başarı notu dikkate alınıyor.

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