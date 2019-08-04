ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları açıklandı! ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları sorgulama ekranı

ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları sorgulama ekranı binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. ATA AÖF öğrencileri mezun olabilmek için 27 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşen üç ders sınavına girmişti. Öğrencilerin heyecanla beklediği ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları dün itibari ile erişime açıldı. ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları obs.atauni.edu.tr adresinden görüntülenebiliyor.

ATA AÖF 3 DERS SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınav sonuçlarına itiraz edilebiliyor. İtiraz etmek isteyen öğrenciler, Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 6 Ağustos 2019 Salı günü saat 17:00'a kadar yapabilecek.



ATA AÖF PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde okuyan ve bugünkü sınava giren öğrenciler puanlarının nasıl hesaplanacağını da merak ediyor. Ders Başarı Notunun Hesaplanmasında:

a) Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ara sınavların yüz yüze yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı yüzde 30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı yüzde 70’tir.

b) Ara sınavların çevrimiçi (online) olarak yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı yüzde 20, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı yüzde 80’dir.

c) Blok uygulama derslerinden uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı yüzde 60, yarıyıl sonu sınav puanının katkısı yüzde 40 olarak alınıyor. Blok uygulama derslerinde bütünleme sınavı yapılmıyor.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması

Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi değeri ile o dersin başarı notuna aşağıdaki tabloda karşılık gelen ağırlık katsayısının çarpılması ve bu çarpımların toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi değerine bölünmesi ile hesaplanıyor. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılıyor.

Harf Notu Ağırlık Katsayısı

AA 4,00

BA 3,50

BB 3,00

CB 2,50

CC 2,00

FF 0,00

G Geçer

Z Devamsız

AGNO hesabında, tekrar edilen dersler için en son hesaplanan başarı notu dikkate alınıyor.