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02 Eylül 2019 Pazartesi 15:17:45 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:18:33

Arabuluculuk sınavına başvuru süresi uzatıldı

Adalet Bakanlığınca, 2 Eylül'de sona ereceği duyurulan 2019 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Yazılı Sınavı başvurularının, yoğun ilgi nedeniyle 6 Eylül Cuma günü saat 23.59'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Arabuluculuk sınavı için başvuru süresi 6 Eylül Cuma günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 24 Kasım'da yapılacak 2019 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Yazılı Sınavı başvurularının 19 Ağustos'ta başladığı ve 2 Eylül'de sona ereceğinin duyurulduğu hatırlatıldı.

Sınav için, 19 Ağustos'tan bugüne kadar 26 binin üzerinde başvuru yapıldığı belirtilen açıklamada, "Sınav başvurularına çok yoğun ilgi olması nedeniyle başvuru yapacak adayların mağduriyet yaşamaması amacıyla başvurular 6 Eylül Cuma günü saat 23.59’a kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

(AA)

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