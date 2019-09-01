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01 Eylül 2019 Pazar 15:01:54 | Son Güncelleme: 01 Eylül 2019 Pazar 15:04:25

Arabuluculuk başvuruları ne zaman sona eriyor? Arabuluculuk sınavı 2019 ne zaman?

Arabuluculuk başvuruları ne zaman sona eriyor? Arabuluculuk sınavı ne zaman? merak ediliyor. Hukukçuların katılacağı arabuluculuk sınavı yoğun ilgi görüyor. Sınava katılmak isteyen adayların başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Arabuluculuk başvuruları 19 Ağustos'ta alınmaya başlandı, başvurular 2 Eylül 2019 tarihinde sona erecek. Adayların, bu tarihler içerisinde belirtilen evrakları aynı internet adresinden elektronik ortama aktararak göndermeleri gerekiyor. Bunun dışında herhangi bir yöntem ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Arabuluculuk başvuruları ne zaman sona eriyor? Arabuluculuk sınavı ne zaman? merak ediliyor. Hukukçuların katılacağı arabuluculuk sınavı yoğun ilgi görüyor. Sınava katılmak isteyen adayların başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Arabuluculuk başvuruları 19 Ağustos'ta alınmaya başlandı, başvurular 2 Eylül 2019 tarihinde sona erecek. Adayların, bu tarihler içerisinde belirtilen evrakları aynı internet adresinden elektronik ortama aktararak göndermeleri gerekiyor. Bunun dışında herhangi bir yöntem ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

Arabuluculuk başvuruları elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp (UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden alınıyor.

ARABULUCULUK BAŞVURU FORMU
 

ARABULUCULUK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU
 

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
 

ARABULUCULUK SINAVI NE ZAMAN?

Sınav, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 24 Kasım 2019 Pazar günü saat 14.00’da tek oturum halinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu - Avrupa), İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde yapılacaktır. Sınav saat 14.00’da başlayacak ve 150 (yüz elli) dakika sürecek.

KİMLER ARABULUCU OLABİLİR?

Arabuluculuk sınavına başvuracakların taşıması gereken şartlar şu şekilde sıralanıyor: 

1) Türk vatandaşı olmak, 

2) Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, 

3) Tam ehliyetli olmak, 

4) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak, 
5) Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak, 

6) Arabuluculuk eğitimini tamamlamak.

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