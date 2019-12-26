AÖO sınav sonuçları açıklanma tarihi 2019! AÖO sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖO sınav sonuçları açıklanma tarihi 2019 yoğun olarak araştırılıyor. AÖO sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Açık Öğretim Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrenciler 1. Dönem sınavlarına 8 Aralık 2018 Cumartesi günü 2 oturumda girdi. Sınavlar saat 09:30 ve 14:00'te gerçekleşti. 2019 AÖO 1. Dönem Sınavı'nda her dersten 20 soru soruldu ve her bir sorunun değeri 5 puan oldu. Sınavdan çıkan adaylar gözlerini sonuçlara çevirdi.

AÖO SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖO sınav sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı. AÖO sınav sonuçları açılandıktan sonra haberimizde yer alacak.

AÖO SINAV SORU VE CEVAPLARI

AÖO sınav soru ve cevapları 13 Aralık'ta erişime açıldı. AÖO sınav soru ve cevaplarına aşağıdaki linkten erişim sağlanabiliyor.



AÖO'YA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Örgün Eğitim Kurumları için belirlenecek olan eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşını bitirip 15 yaşından gün alanlardan;

a) İlkokul 4 üncü sınıfı tamamladığını belgelendirenler,

b) Yetişkinler II nci kademe eğitimi başarı belgesi olanlar,

c) Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi olanlar,

d) Ortaokul veya imam-hatip ortaokulunun 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarından ayrılanlar,

e) Yurt dışında öğrenim görüp (a) ve (d) bentlerindeki durumlardan birine denkliğini yaptırmış olanlar başvurabilirler.



Ancak; tutuklu-hükümlülerde, ıslah evinde kalanlarda, İl/İlçe Özel Eğitim Kurul Kararı ile

Açık Öğretim Ortaokuluna yönlendirilenlerde, Yurt Dışı Programlarına kayıt yaptıranlarda yaş şartı aranmaz.