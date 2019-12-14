AÖL sınav soruları ve cevapları yoğun ilgi görüyor. AÖL sınav soruları 2019 yayınlandı mı? AÖL sınav soruları 2019 ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. AÖL sınavları geçtiğimiz hafta 7 Aralık cumartesi günü ve 8 Aralık pazar günü gerçekleşti. Her oturum 150 dakika sürdü. AÖL öğrencileri gözlerini sonuçlara çevrildi. AÖL öğrencileri heyecanla sonuçları ve soru cevapların açıklanmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL tarafından yapılan son açıklamalara göre, AÖL sınav soruları ve cevaplarını yayınladı. AÖL sınav soruları haberimiz içerisinde yer alıyor.

AÖL 7 - 8 ARALIK SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

AÖL 1. dönem sınavlarının ki oturumla tamamlanmasının ardından soru cevap kitapçığı MEB tarafından yayımlandı. Bu sayede sınavını başarılı bir şekilde tamamlayan ve sonuç değerlendirmesi yapmak isteyen öğrenciler AÖL soru ve cevaplara erişim sağlayabiliyor.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Daha önce gerçekleştirilen sınavlarda sonuçlar 15 gün sonra erişime açılmıştı. AÖL sınav soruları 2019 açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

AÖL SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Sınavlar yapıldıktan sonra cevap kağıtları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde optik okuyucularla okunmaktadır ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği" kullanılmaktadır. Açıköğretim Lisesi sınavlarında her soru 4 seçenekten oluşmaktadır. Puan hesaplamasını yaparken doğru yapılan sorular üzerinden hesaplama yapıyor. Yani 4 yanlış 1 doğruyu götürmemektedir.