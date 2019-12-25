AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak? AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı haberimizde

AÖL sınav sonuçlarında geri sayım sürüyor. Öğrenciler arama motorlarında "AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. AÖL güz dönemi sınavları, 7 Aralık cumartesi günü ve 8 Aralık pazar günü gerçekleşti. Açık lisede okuyan öğrenciler AÖL sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL tarafından yapılan son açıklamalara göre, AÖL sınav soruları ve cevaplarını yayınladı. AÖL sınav soruları ve cevapları linki ile AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor..

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman belli olacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önce gerçekleştirilen sınavlarda sonuçlar 15 gün sonra erişime açılmıştı. AÖL sınav soruları 2019 açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

AÖL SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Sınavlar yapıldıktan sonra cevap kağıtları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde optik okuyucularla okunmaktadır ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği" kullanılmaktadır. Açıköğretim Lisesi sınavlarında her soru 4 seçenekten oluşmaktadır. Puan hesaplamasını yaparken doğru yapılan sorular üzerinden hesaplama yapıyor. Yani 4 yanlış 1 doğruyu götürmemektedir.

AÖL SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINDA

AÖL 1. dönem sınavlarının ki oturumla tamamlanmasının ardından soru cevap kitapçığı MEB tarafından yayımlandı. Bu sayede sınavını başarılı bir şekilde tamamlayan ve sonuç değerlendirmesi yapmak isteyen öğrenciler AÖL soru ve cevaplara erişim sağlayabiliyor.