AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL soru ve cevapları yayınlandı mı?
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL soru ve cevapları yayınlandı mı? merak ediyor. 7-8 Aralık 2019 tarihinde yapılacak olan 2019/1 dönemi Açık Öğretim Lisesi sınavlarına girecek olan adaylar şimdiden AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranına giriş yaparak sonuçların açıklanacağı günü öğrenmek istiyor. 7 Aralık'ta 9.30 ve 14.00 olmak üzere 2 oturumda gerçekleşen sınavlar bugün 8 Aralık Pazar günü saat 9.30'da tek oturumda yapılacak. AÖL sınavı ve AÖL sınav sonuçları ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor...
2019/1 dönemi Açık Öğretim Lisesi sınavları 7-8 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşiyor. AÖL öğrencileri dün ve bugün gerçekleşen oturumlara katılarak dönemin ilk sınavlarına giriyor. 7 Aralık'ta 9.30 ve 14.00 olmak üzere 2 oturumda yapılan sınavlar bugün 8 Aralık Pazar günü saat 9.30'da tek oturumda gerçekleşecek. Sınava katılan adaylar gözlerini sonuçlara çevirdi. AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL soru ve cevapları yayınlandı mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. AÖL sınav sonuçları ile AÖL soru ve cevapları ile ilgili bilgiye haberimiz içerisinden erişim sağlanabiliyor.
AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. AÖL sınav sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisinden erişim sağlanabilecek.
Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Açık Öğretim Lisesi'nin sitesinden yayınlanacak. Bu siteye erişim sağlayan öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek.
AÖL SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
7-8 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen 2019/1 dönemi Açık Öğretim Lisesi sınavlarının soru ve cevapları henüz açıklanmadı. 2019/1 dönemi Açık Öğretim Lisesi sınavları Açık Öğretim Lisesi'nin web sayfası üzerinden açıklanacak. AÖL soru ve cevapları açıklandıktan sonra haberimiz içerisinden erişim sağlanabilecek.
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