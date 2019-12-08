AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL soru ve cevapları yayınlandı mı?

  • Bist 100
    108869
  • Dolar
    5,7884
  • Euro
    6,4038
  • Altın
    271,9320
İstanbul
9 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İngiliz basınından Cenk Tosun iddiası! İngiliz basınından Cenk Tosun iddiası!
Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi dehşeti yaşattı! Elinde sigara söndürdü, ölümle tehdit etti Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi dehşeti yaşattı! Elinde sigara söndürdü, ölümle tehdit etti
Trabzonspor, Mladenovic'i takibe aldı Trabzonspor, Mladenovic'i takibe aldı
Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ın Onyekuru'yu kesinlikle getirmesi gerek Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ın Onyekuru'yu kesinlikle getirmesi gerek
Fenerbahçe'de bir yıldız doğuyor Fenerbahçe'de bir yıldız doğuyor
KKTC Başbakanı Tatar: Türkiye'den vazgeçmeyeceğiz ama Akıncı farklı düşünüyor KKTC Başbakanı Tatar: Türkiye'den vazgeçmeyeceğiz ama Akıncı farklı düşünüyor
İzmir'de 17 yaşındaki genç kızdan 12 gündür haber alınamıyor İzmir'de 17 yaşındaki genç kızdan 12 gündür haber alınamıyor
Ekrem İmamoğlu'dan 'Hamidiye Su' oyunu Ekrem İmamoğlu'dan 'Hamidiye Su' oyunu
Ebru Yaşar'dan Kim Kardashian çıkışı: O yokken biz vardık! Ebru Yaşar'dan Kim Kardashian çıkışı: O yokken biz vardık!
8 Aralık Dünya Depresyon Günü mü? 8 Aralık Dünya Depresyon Günü sözleri haberimizde 8 Aralık Dünya Depresyon Günü mü? 8 Aralık Dünya Depresyon Günü sözleri haberimizde
Canan Karatay: Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken midem bulanıyor Canan Karatay: Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken midem bulanıyor
İhanet uğrayan Damla Ersubaşı'ndan eşine olay yorum İhanet uğrayan Damla Ersubaşı'ndan eşine olay yorum
Adana'da bir evde 648 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi Adana'da bir evde 648 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi
Kıskandığı için döven erkek arkadaşından şikayetçi olmadı! Kıskandığı için döven erkek arkadaşından şikayetçi olmadı!
Kim rahat durmuyor! Tüm dünya bu haber ile sarsıldı Kim rahat durmuyor! Tüm dünya bu haber ile sarsıldı
85. Özel Güvenlik Sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Özel Güvenlik Sınavı sınav soruları ve cevapları yayında mı? 85. Özel Güvenlik Sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Özel Güvenlik Sınavı sınav soruları ve cevapları yayında mı?
Kadıköy'de otomobil lokantaya daldı Kadıköy'de otomobil lokantaya daldı
İçişleri Bakanlığı: Avustralya uyruklu bir terörist sınır dışı edildi İçişleri Bakanlığı: Avustralya uyruklu bir terörist sınır dışı edildi
Putin ile Lukaşenko tam 5 buçuk saat gaz pazarlığı yaptı Putin ile Lukaşenko tam 5 buçuk saat gaz pazarlığı yaptı
Filistinli Ruveyda, gösterileri izlerken İsrail ateşi sonucu gözünü kaybetti Filistinli Ruveyda, gösterileri izlerken İsrail ateşi sonucu gözünü kaybetti
Adaylık Kaldırma Sınavı saat kaçta? Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? Adaylık Kaldırma Sınavı saat kaçta? Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?
Uludağ’da kaybolan dağcılardan ilk iz: Kırmızı mont bulundu Uludağ’da kaybolan dağcılardan ilk iz: Kırmızı mont bulundu
Başıboş gezen ineğe trafik cezası: İneğime ehliyet mi alayım! Başıboş gezen ineğe trafik cezası: İneğime ehliyet mi alayım!
Uludağ’da kaybolan dağcıların 1 hafta sonra izi bulundu Uludağ’da kaybolan dağcıların 1 hafta sonra izi bulundu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Aralık 2019 Pazar 09:17:18 | Son Güncelleme: 08 Aralık 2019 Pazar 09:18:25

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL soru ve cevapları yayınlandı mı?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL soru ve cevapları yayınlandı mı? merak ediyor. 7-8 Aralık 2019 tarihinde yapılacak olan 2019/1 dönemi Açık Öğretim Lisesi sınavlarına girecek olan adaylar şimdiden AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranına giriş yaparak sonuçların açıklanacağı günü öğrenmek istiyor. 7 Aralık'ta 9.30 ve 14.00 olmak üzere 2 oturumda gerçekleşen sınavlar bugün 8 Aralık Pazar günü saat 9.30'da tek oturumda yapılacak. AÖL sınavı ve AÖL sınav sonuçları ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor...

2019/1 dönemi Açık Öğretim Lisesi sınavları 7-8 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşiyor. AÖL öğrencileri dün ve bugün gerçekleşen oturumlara katılarak dönemin ilk sınavlarına giriyor. 7 Aralık'ta 9.30 ve 14.00 olmak üzere 2 oturumda yapılan sınavlar bugün 8 Aralık Pazar günü saat 9.30'da tek oturumda gerçekleşecek. Sınava katılan adaylar gözlerini sonuçlara çevirdi. AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL soru ve cevapları yayınlandı mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. AÖL sınav sonuçları ile AÖL soru ve cevapları ile ilgili bilgiye haberimiz içerisinden erişim sağlanabiliyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI


 

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. AÖL sınav sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisinden erişim sağlanabilecek.

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Açık Öğretim Lisesi'nin sitesinden yayınlanacak. Bu siteye erişim sağlayan öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek.

AÖL SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

7-8 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen 2019/1 dönemi Açık Öğretim Lisesi sınavlarının soru ve cevapları henüz açıklanmadı. 2019/1 dönemi Açık Öğretim Lisesi sınavları Açık Öğretim Lisesi'nin  web sayfası üzerinden açıklanacak. AÖL soru ve cevapları açıklandıktan sonra haberimiz içerisinden erişim sağlanabilecek.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ