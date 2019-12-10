AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav soru ve cevapları 2019 yayınlandı mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. 7-8 Aralık tarihlerinde 81 ilde gerçekleşen AÖL sınavlarının ne zaman sonuçlanacağı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Sınava giren Açık Lise öğrencileri heyecanla sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. Öğrenciler bir yandan da AÖL sınav soru ve cevaplarının yayınlanıp yayınlanmadığını öğrenmek istiyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna dair Milli Eğitim Bakanlığı tarih duyurmadı. Ama geçtiğimiz sınav olduğu gibi AÖL 1.dönem sınav sonuçlarımım 15 gün sonra yani 23 Aralık pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

Açık öğretim lisesi 1.dönem sınav sonuçlarınızı MEB'in AÖL sistemine "kullanıcı adınız ve şifreniz" ile girip "sınav sonuçları" kısmından öğrenebilirsiniz. Dönem dersleri kısmından da önceki bütün sınav sonuçları sorgulanabiliyor. Ayrıca internet erişimi sağlamayanlar Alo 147 çağrı merkezini arayarak ta sınav sonuçlarınızı öğrenebilir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek.

AÖL SINAV SORU VE CEVAPLARI 2019 YAYINLANDI MI?

AÖL sınav soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. AÖL sınav soru ve cevapları yayınlandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

AÖL SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

1- Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

2- Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18adresinden ulaşabilirsiniz.