Öğrenim hayatını Açık Öğretim Lisesi üzerinden devam ettiren binlerce öğrenci AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı günü heyecanla bekliyorlar. AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonucu nasıl öğrenilir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 6-7 Temmuz'da gerçekleştirilen AÖL 2019 3. dönem sınav sonuçları on binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi. AÖL sonuçları, https://aol.meb.gov.tr/ adresinden erişime açılacak.AÖL sınav sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 3. dönem sınav sonuçları 1 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrencin adreslerine gönderilmeyecek.

AÖL SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖL sınav sonuçları, https://aol.meb.gov.tr/" adresinden duyurulacak.

2019 - 2020 YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL'nin iş takvimine göre, 2019 - 2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos ile 27 Eylül tarihleri arasında alınacak.

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemeleri ise 21 Ağustos ile 18 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

I. dönem sınava giriş yerleri 4 Aralık 2019'da internette yayınlanacak.

I. dönem sonu sınavları ise 7 - 8 aralık 2019 tarihlerin yapılacak.

AÖL NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır. Açık Öğretim Lisesi 3 Nisan 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim etkinliklerini devam ettirdi.