Eğitimine açıköğretim ile dışarıdan devam eden binlerce öğrenci bugün ve yarın düzenlenecek olan sınavlara katılacaklar. Öğrenciler, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sonuçları 2019 hakkında araştırma yapmaya başladılar. Sınava girecek olan adaylar Açık Öğretim Lisesi öğrencileri sınav giriş belgelerini http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden alabilecekler. AÖL sınav sonuçları hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derkedik. İşte tüm merak edilenler...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 3. dönem sınav sonuçları 1 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.Açık lise sınav sonuçlarını; sonuçların açıklanmasının ardından(http://aolweb.aol.meb.gov.tr) bağlantı adresinden öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrencin adreslerine gönderilmeyecek.

AÖL SINAVLARI SAAT KAÇTA?

1. oturum 6 Temmuz 09:30'da

2. oturum 6 Temmuz 14:00'te

3. oturum 7 Temmuz 14:00'te uygulanacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

MEB'nin internet sitesi üzerinde, öğrenci numaranız ve şifreniz ile AÖL Bilgi Yönetim Sistemine girerek "Öğrenci Genel Bilgiler" başlığı altındaki "Sınav Giriş Belgesi" butonunu tıklamanız gerekmektedir.

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.

Öte yandan, sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız