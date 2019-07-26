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26 Temmuz 2019 Cuma 14:44:12 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:47:27

AÖL sınav sonuçları açıklandı! AÖL sınav sonuçları 2019 sorgulama sayfası!

6-7 Temmuz'da gerçekleşen Açık Lise Sınavı (AÖL) sınavına giren öğrenciler "AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanacak?" sorularının yantını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi internet sayfasında AÖL sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. AÖL sınav sonuçları yine internet üzerinden sorgulanabilecek. AÖL sınavına giren öğrenciler sonuçlarını bugün itibari ile görüntüleyebilecek.

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu yoğun bir şekilde aratılıyor. 6-7 Temmuz'da gerçekleşen Açık Lise Sınavı (AÖL) sınavına giren öğrenciler ve ailelerinin heyecanla beklediği sonuçlar açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl için oluşturduğu takvimine göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçları 1 Ağustos 2019 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı açıklanmıştı. Ancak sürpriz bir gelişme ile MEB AÖL sitesinden sonuçların açıklandığı duyuruldu.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI
 

Öğrenciler sınav sonuçlarını bilgi yönetim sistemi üzerinden ve açık öğretim liseleri mobil uygulama üzerinden öğrenci numarası ve şifresini girerek öğrenebilecek.

AÇIK LİSE YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri 21/08/2019 - 27/09/2019 tarihlerinde alınacak.


 
AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 21/08/2019 - 27/09/2019 tarihlerinde alınacak.
I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması 21 Ağustos 2019
23 I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 18 Ekim 2019
24 I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması 04 Aralık 2019

AÖL NEDİR? AÖL PROGRAMI NASIL İŞLİYOR?

Açık Öğretim Lisesi program içeriği bakımından örgün eğitimdeki genel liselerin program içerikleriyle aynı olmasına karşın, yapısı ve işleyişi bakımından diğer örgün eğitim kurumlarından farklı, kendine özgü ve merkezi nitelikli bir modeldir. Halen yönetmelik gereği ders geçme ve kredi Sistemine göre mezun vermekte olan Açık Öğretim Lisesinde uzaktan öğretimin temel süreçlerinden yararlanılılıyor. 2006 yılında tüm okulların 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesi de 4 yıla çıkarılmış ve Yönetmeliği de bu çerçevede yeniden düzenlenerek sistem değiştirildi.

Bu tarihten itibaren gelişen teknolojiye paralel olarak Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme işlemleri artık internet üzerinden yapılmaktadır. Açık Öğretim Lisesinde yüz yüze öğretim uygulaması yoktur. Açık Öğretim Lisesinde okutulan ortak ve seçmeli dersler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca örgün öğretime paralel olarak belirlenmiştir. Eğitim TV ve Radyo ile yapılmakta basılı materyallerle desteklenmektedir. Basılı materyaller 81 ilde dağıtım noktası olarak belirlenmiş toplam 548 adet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kargo yolu ile gönderildiği gibi e-kitap olarak internet üzerinden de yayınlanmaktadır.

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