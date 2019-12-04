AÖL sınav giriş belgesi nereden alınır? AÖL sınav yerleri açıklandı!
AÖL sınav yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgesi nereden alınır? sorularının yanıtı binlerce öğrenci tarafından yoğun olarak araştırılıyor. AÖL sınavları bu hafta sonu 7-8 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşecek. Bu tarihlerde yapılacak 2019/1 dönemi Açık Öğretim Lisesi sınav giriş yerleri belli oldu. Sınava katılacak öğrenciler Sistem üzerinden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabileceklerdir. İşte AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
AÖL sınav giriş belgesi merakla araştırılıyor. Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrenciler bu dönemin ilk sınavına nerede gireceklerini merak ediyor. AÖL sınav yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgesi nereden alınır? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. AÖL sınav yerleri açıklandı. Sınava katılacak öğrenciler Sistem üzerinden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabileceklerdir.
AÖL SINAVI NE ZAMAN?
AÖL sınavları bu hafta sonu 7-8 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşecek. Cumartesi - Pazar olmak üzere 2 günde toplam 4 oturumda yapılacak sınavda her oturum 150 dakika sürecek
AÖL SINAVI GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Sınava katılacak öğrenciler Sistem üzerinden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerini alabiliyor.
AÖL SINAV YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN.
SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı
Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi
Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı)
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklar.
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