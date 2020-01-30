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30 Ocak 2020 Perşembe 12:19:45 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 12:23:09

AÖL kayıt yenileme son tarih uzatıldı mı? Açık lise kayıt yenileme 2020 tarihleri

AÖL kayıt yenileme son tarih uzatıldı mı? Açık lise kayıt yenileme 2020 tarihleri, merakla araştırılıyor. Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini en son hangi tarihte yapabileceğini öğrenmek istiyor. AÖL kayıt yenileme işlemini yapmayan öğrenciler ikinci dönem yapılacak sınavlara katılamıyor. Açık Öğretim Lisesi 2019 2020 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Kayıt Yenileme Başvuru tarihleri haberimizde..

AÖL kayıt yenileme son tarih uzatıldı mı? Açık lise kayıt yenileme 2020 tarihleri, merakla araştırılıyor. Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini en son hangi tarihte yapabileceğini öğrenmek istiyor. AÖL kayıt yenileme işlemini yapmayan öğrenciler ikinci dönem yapılacak sınavlara katılamıyor. Açık Öğretim Lisesi 2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Kayıt Yenileme Başvuru tarihleri haberimizde yer alıyor..

2020 AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2020 

Açık Öğretim Lisesi 2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Kayıt Yenileme Başvuru Tarihleri: 6 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktı. Ancak AÖL'den yapılan yeni açıklamaya göre, 2. dönem yeni kayıt işlemleri 4 Şubat 2020 Salı günü mesai bitimine kadar devam edecek.

AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.
 


AÇIKÖĞRETİM LİSE KAYIT YENİLEME BAŞVURU DUYURUSU

Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur. Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden “Aktif” yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır. 

Kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı halde bir iş günü geçtikten sonra halen kayıt yenileme işlemi yapılmamış öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemini yaptırmak için halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekmektedir. Sınav Ücreti muafiyeti olanların (mahkeme tedbiri, şehit yakını, gazi vb.) Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek öğrencilik durumunu “Aktif” yaptırıp kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmaları gerekmektedir. Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrencilerimizin öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. 

Açık Öğretim Lisesi sistemine giriş şifresini unutan öğrencilerimiz yeni şifrelerini halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden veya 444 06 32 nolu Milli Eğitim Bakanlığı iletişim Merkezi (MEBİM) telefonundan alabilirler. Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programında Kayıt Yenileme Yaptırmak İsteyen Öğrenciler (Batı Avrupa programı hariç); Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programı kapsamında, Suudi Arabistan (Medine, Cidde, Riyad), Kuveyt, Azerbaycan, İran ve KKTC başkentlerinde bulunan irtibat bürolarından kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilir.

AÖL KAYIT YENİLEME SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2020 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Ücret olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.) Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

2020 AÖL SINAV TARİHLERİ 

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