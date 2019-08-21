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21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:42:40 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:44:34

AÖL kayıt yenileme dönemi bugün başlıyor! AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır 2019?

Açık lise kayıt yenileme dönemi bugün itibari başlıyor. AÖL öğrencileri "AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır 2019?" sorusunun yanıtını araştırıyor. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 27 Eylül'e kadar devam edecek. AÖL öğrencileri I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemelerini de bugün itibari ile yapabilecek. Açık Öğretim Lisesi I. Dönem Mazeretli Kayıt Yenilemeler ise 28 Eylül 2019 4 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılabilecek. AÖL kayıt yenileme işlemi İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinde yapılabilecek. AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır 2019? sorusunun yanıtı haberimizde.

Açık lise kayıt yenileme dönemi bugün itibari başlıyor. AÖL öğrencileri "AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır 2019?" sorusunun yanıtını araştırıyor. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 27 Eylül'e kadar devam edecek. AÖL öğrencileri I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemelerini de bugün itibari ile yapabilecek. Açık Öğretim Lisesi I. Dönem Mazeretli Kayıt Yenilemeler ise 28 Eylül 2019 – 4 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılabilecek. AÖL kayıt yenileme işlemi İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinde yapılabilecek. AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır 2019? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU
 

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ
 


AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrenciler kayıt yenileme işlemi yaptıracak. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar I. Dönem sınavına katılamayacak.

AÖL kayıt yenileme işlemi İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinde yapılabiliyor. Ancak Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerden kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden “Aktif” yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır. Kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı halde bir iş günü geçtikten sonra halen kayıt yenileme işlemi yapılmamış öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemini yaptırmak için halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekmektedir.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2019 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Bedeli olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Bedeli olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.) 

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

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