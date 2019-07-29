AÖL ek sınavı ne zaman? AÖL ek sınav şartları nelerdir?
AÖL ek sınavı ne zaman? AÖL ek sınav şartları nelerdir? soruları yoğun bir şekilde aratılıyor. Açık Öğretim Lisesi'nden mezun olamayan öğrenciler, ek sınavı heyecanla bekliyor. Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ek sınava girebiliyor. Ek sınava giren öğrenciler mezun olabilme şansına sahip oluyor. Açık Öğretim Okullarının 2018-2019 eğitim öğretim yılında, dönem sonlarında yapılan sınavlar sonucunda mezun olamamış fakat herhangi bir yüksek öğretim kurumuna kayıt hakkı kazanmış öğrenciler bulunuyor. Bu durumda olan öğrenciler ve veliler mağduriyet yaşayacaklarını belirterek ek sınav yapılmasını talep etmişti. AÖL ek sınavı ile ilgili merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.
AÖL ek sınavı ne zaman? AÖL ek sınav şartları nelerdir? sorularının cevabı merak konusu oldu. Açık Öğretim Lisesi'nden mezun olamayan öğrenciler, bu yıl düzenlenecek ek sınavı heyecanla bekliyor. Açık Öğretim Okullarının 2018-2019 eğitim öğretim yılında, dönem sonlarında yapılan sınavlar sonucunda mezun olamamış fakat herhangi bir yüksek öğretim kurumuna kayıt hakkı kazanmış öğrenciler bulunuyor. Bu durumda olan öğrenciler ve veliler mağduriyet yaşayacaklarını belirterek ek sınav yapılmasını talep etmişti. Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri bu yıl düzenelenecek ek sınava girebilecek. Ek sınava giren öğrenciler mezun olabilme şansına sahip olacak. AÖL ek sınavına girmek isteyen öğrenciler bugünden itibaren başvuru yapabilecek.
AÖL EK SINAVI NE ZAMAN?
AÖL ek sınavı 31 Ağustos-01 Eylül 2019 tarihlerinde 3 oturum halinde belirlenen il/ilçe merkezlerinde gerçekleşecek.
AÖL EK SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?
AÖL ek sınavı başvuruları bugün başladı. AÖL ek sınavı başvuruları 29 Temmuz-01 Ağutos 2019 tarihleri arasında alınacak.
AÖL EK SINAV ŞARTLARI NELERDİR?
Merkezi sistemle yapılacak olan sınavın sınav katılım ücreti olarak, başvuru yapacak her öğrencinin 30 TL ödemesi gerekiyor.
Kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılmayacağından dolayı; Öğrencilerin Ek Sınava girebilmesi için katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra MUTLAKA Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne mücaraat ederek, öğrencilik durumlarını Ek Sınav için aktif hale getirmeleri ve ek listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmeleri gerekmektedir.
AÖL EK SINAV MERKEZLERİ
Sınav, belirlenen il ve ilçe merkezlerinde yapılacaktır. Öğrenciler aşağıdaki ekli listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmek zorundadır.
ADANA SEYHAN
ANKARA ÇANKAYA
ANKARA ETİMESGUT
ANKARA MAMAK
ANKARA YENİMAHALLE
ANTALYA MURATPAŞA
AYDIN EFELER
BALIKESİR KARESİ
BURSA OSMANGAZİ
DENİZLİ MERKEZEFENDİ
DİYARBAKIR YENİŞEHİR
ERZURUM YAKUTİYE
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI
GAZİANTEP ŞAHİNBEY
HATAY ANTAKYA
İSTANBUL AVCILAR
İSTANBUL BAHÇELİEVLER
İSTANBUL BEYOĞLU
İSTANBUL ESENLER
İSTANBUL FATİH
İSTANBUL KADIKÖY
İSTANBUL SULTANBEYLİ
İSTANBUL ÜMRANİYE
İZMİR KARŞIYAKA
İZMİR KONAK
KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT
KARABÜK MERKEZ
KAYSERİ MELİKGAZİ
KOCAELI İZMİT
KONYA SELÇUKLU
MALATYA BATTALGAZİ
MANİSA YUNUSEMRE
MARDİN ARTUKLU
MERSİN AKDENİZ
MUĞLA MENTEŞE
ORDU ALTINORDU
SAKARYA ADAPAZARI
SAMSUN İLKADIM
SİVAS MERKEZ
ŞANLIURFA HALİLİYE
TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA
TRABZON ORTAHİSAR
VAN İPEKYOLU
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
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