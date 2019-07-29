AÖL ek sınavı ne zaman? AÖL ek sınav şartları nelerdir? sorularının cevabı merak konusu oldu. Açık Öğretim Lisesi'nden mezun olamayan öğrenciler, bu yıl düzenlenecek ek sınavı heyecanla bekliyor. Açık Öğretim Okullarının 2018-2019 eğitim öğretim yılında, dönem sonlarında yapılan sınavlar sonucunda mezun olamamış fakat herhangi bir yüksek öğretim kurumuna kayıt hakkı kazanmış öğrenciler bulunuyor. Bu durumda olan öğrenciler ve veliler mağduriyet yaşayacaklarını belirterek ek sınav yapılmasını talep etmişti. Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri bu yıl düzenelenecek ek sınava girebilecek. Ek sınava giren öğrenciler mezun olabilme şansına sahip olacak. AÖL ek sınavına girmek isteyen öğrenciler bugünden itibaren başvuru yapabilecek.

AÖL EK SINAVI NE ZAMAN?

AÖL ek sınavı 31 Ağustos-01 Eylül 2019 tarihlerinde 3 oturum halinde belirlenen il/ilçe merkezlerinde gerçekleşecek.

AÖL EK SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

AÖL ek sınavı başvuruları bugün başladı. AÖL ek sınavı başvuruları 29 Temmuz-01 Ağutos 2019 tarihleri arasında alınacak.

AÖL EK SINAV ŞARTLARI NELERDİR?

Merkezi sistemle yapılacak olan sınavın sınav katılım ücreti olarak, başvuru yapacak her öğrencinin 30 TL ödemesi gerekiyor.

Kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılmayacağından dolayı; Öğrencilerin Ek Sınava girebilmesi için katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra MUTLAKA Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne mücaraat ederek, öğrencilik durumlarını Ek Sınav için aktif hale getirmeleri ve ek listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmeleri gerekmektedir.

AÖL EK SINAV MERKEZLERİ

Sınav, belirlenen il ve ilçe merkezlerinde yapılacaktır. Öğrenciler aşağıdaki ekli listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmek zorundadır.

ADANA SEYHAN

ANKARA ÇANKAYA

ANKARA ETİMESGUT

ANKARA MAMAK

ANKARA YENİMAHALLE

ANTALYA MURATPAŞA

AYDIN EFELER

BALIKESİR KARESİ

BURSA OSMANGAZİ

DENİZLİ MERKEZEFENDİ

DİYARBAKIR YENİŞEHİR

ERZURUM YAKUTİYE

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI

GAZİANTEP ŞAHİNBEY

HATAY ANTAKYA

İSTANBUL AVCILAR

İSTANBUL BAHÇELİEVLER

İSTANBUL BEYOĞLU

İSTANBUL ESENLER

İSTANBUL FATİH

İSTANBUL KADIKÖY

İSTANBUL SULTANBEYLİ

İSTANBUL ÜMRANİYE

İZMİR KARŞIYAKA

İZMİR KONAK

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT

KARABÜK MERKEZ

KAYSERİ MELİKGAZİ

KOCAELI İZMİT

KONYA SELÇUKLU

MALATYA BATTALGAZİ

MANİSA YUNUSEMRE

MARDİN ARTUKLU

MERSİN AKDENİZ

MUĞLA MENTEŞE

ORDU ALTINORDU

SAKARYA ADAPAZARI

SAMSUN İLKADIM

SİVAS MERKEZ

ŞANLIURFA HALİLİYE

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA

TRABZON ORTAHİSAR

VAN İPEKYOLU