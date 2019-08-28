AÖL ek sınav tarihi ne zaman? AÖL ek sınav giriş yerleri listesi
AÖL ek sınav tarihi ne zaman? AÖL ek sınav giriş yerlerinin nereler olduğu merak ediliyor. Açık Öğretim Lisesi'nde öğrenim gören öğrencilere mezun olma şansı veriliyor. Bu kapsamda düzenlenen AÖL ek sınavla ilgili aramalar yoğunlaşıyor. ek sınav için başvurular 29 Temmuz-01 Ağustos tarihleri arasında kabul edildi. Ek sınav ders seçimi de yine bu tarihlerde yapıldı. Başvurularını gerçekleştiren öğrenciler heyecanla sınav gününü bekliyor. AÖL ek sınav tarihi ve AÖL ek sınav giriş yerleri ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.
AÖL ek sınav tarihi ne zaman? AÖL ek sınav giriş yerlerinin nereler olduğu merak ediliyor. Açık Öğretim Lisesi'nde öğrenim gören öğrencilere mezun olma şansı veriliyor. Bu kapsamda düzenlenen AÖL ek sınavla ilgili aramalar yoğunlaşıyor. ek sınav için başvurular 29 Temmuz-01 Ağustos tarihleri arasında kabul edildi. Ek sınav ders seçimi de yine bu tarihlerde yapıldı. Başvurularını gerçekleştiren öğrenciler heyecanla sınav gününü bekliyor. AÖL ek sınav tarihi ne zaman? sorusunun yanıtı ve AÖL ek sınav giriş yerleri haberimizde yer alıyor.
AÖL EK SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
AÖL Ek Sınav 31 Ağustos-01 Eylül 2019 tarihlerinde uygulanacak. AÖL Ek Sınavı iki gün boyunca sürecek.
Ek sınava girmek isteyen öğrencilerden Batı Avrupa ve Ortadoğu Programına kayıtlı olan öğrenciler aokyurtdisilise@meb.gov.tr adresine yazılı ek sınav duyurularına uygun olarak e-posta gönderdi. E-postanın içeriğinde sınav ücretini yatırdığını gösteren dekont ile ek sınava girmek istediğini belirten dilekçe olması da istendi.
EK SINAV GİRİŞ YERLERİ LİSTESİ
İL - İLÇE
ADANA SEYHAN
ANKARA ÇANKAYA
ANKARA ETİMESGUT
ANKARA MAMAK
ANKARA YENİMAHALLE
ANTALYA MURATPAŞA
AYDIN EFELER
BALIKESİR KARESİ
BURSA OSMANGAZİ
DENİZLİ MERKEZEFENDİ
DİYARBAKIR YENİŞEHİR
ERZURUM YAKUTİYE
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI
GAZİANTEP ŞAHİNBEY
HATAY ANTAKYA
İSTANBUL AVCILAR
İSTANBUL BAHÇELİEVLER
İSTANBUL BEYOĞLU
İSTANBUL ESENLER
İSTANBUL FATİH
İSTANBUL KADIKÖY
İSTANBUL SULTANBEYLİ
İSTANBUL ÜMRANİYE
İZMİR KARŞIYAKA
İZMİR KONAK
KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT
KARABÜK MERKEZ
KAYSERİ MELİKGAZİ
KOCAELI İZMİT
KONYA SELÇUKLU
MALATYA BATTALGAZİ
MANİSA YUNUSEMRE
MARDİN ARTUKLU
MERSİN AKDENİZ
MUĞLA MENTEŞE
ORDU ALTINORDU
SAKARYA ADAPAZARI
SAMSUN İLKADIM
SİVAS MERKEZ
ŞANLIURFA HALİLİYE
TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA
TRABZON ORTAHİSAR
VAN İPEKYOLU
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Okul kayıtlarında bağış’ tartışması: 2 bin 500 liraya devlet okulu
- KPSS 2019 sınav sonuçların açıklanacağı tarih ne zaman? Sorusuna ÖSYM Başkanı'ndan yanıt geldi
- Okulların açılış ve bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatil tarihleri belli oldu
- Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri başladı!
- KYK yurt fiyatları yüzde 20 zamlandı